MILANO, MALATA DI TUMORE LICENZIATA/ Rimossa dopo 33 anni di lavoro al Piccolo Cottolengo

Licenziata perché in passato si era ammalata di tumore: succede alla casa di accoglienza per anziani dell'istituto Piccolo Cottolengo don Orione di Milano

01 maggio 2018 Paolo Vites

Immagine dal web

Una vicenda che stride a cominciare dal posto di lavoro, il Piccolo Cottolengo don Orione di Milano, istituzione religiosa di assistenza agli anziani. Stride perché, sebbene le istituzioni religiose siano posti di lavoro come tutti gli altri, questa chiamiamola "impresa" nasce su un ideale di assistenza, carità, aiuto al prossimo. E se una dipendente, che vi ha lavorato per ben 33 anni, viene licenziata perché risulta malata di tumore, i conti non tornano più. Lo denuncia in occasione della festa dei lavoratori del primo maggio il Sindacato generale di base che ha avviato la causa di reintegrazione. La donna si era ammalata nel 2013 di tumore, ma giudicata "idonea al lavoro pur con alcune limitazioni nella sua attività dall'Ats (l'Agenzia di tutela della salute)".

LA REPLICA DELLA STRUTTURA

Nonostante questo i responsabili dell'istituzione decidono che non possono riprenderla e neanche ricollocarla in altre sedi. Si legge nella lettera di licenziamento che "l'istituzione religiosa ha esperito il tentativo di ricollocarla in mansioni differenti, equivalenti o finanche inferiori a quelle attuali compatibili con il suo stato di salute, appurando tuttavia l'insussistenza di posizioni alternative disponibili, sia presso la struttura di Milano, sia presso le altre sedi della Provincia". Secondo quanto si sa, il problema della donna è che non può sollevare pesi superiori ai 5 chilogrammi, ma avrebbe potuto svolgere benissimo attività come le pulizie o la distribuzione dei pasti. Casi di ricollocazione in altre attività si sono già verificati in passato, dunque non si capisce l'accanimento contro questa persona. Ovviamente bisognerà conoscere i fatti in maniera più approfondita perché così, la notizia pura e semplice, dà davvero scandalo.

