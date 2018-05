Marsala, bimbo muore strangolato giocando con la borsa di mamma/ Indagini dei carabinieri: fatale la cinghia

Marsala, bimbo muore strangolato giocando con la borsa della madre: tragedia in Sicilia, con un bambino di un anno che è deceduto nel pomeriggio, avviate le indagini

Immagine di repertorio (Pixabay)

Marsala, bimbo muore strangolato giocando con la borsa della madre: tragedia nel pomeriggio in Sicilia. Un bambino di un anno e mezzo è deceduto mentre stava giocando con la cinghia della borsa della madre: l’oggetto era appeso ad una sedia e un movimento improvviso è risultato fatale al povero bimbo. Il primo ad accorgersi della situazione e a dare l’allarme è stato il padre del bambino, che ha visto il piccolo privo di sensi e cianotico nel primo pomeriggio, come sottolineato dall’Ansa. Il bambino è stato trasportato dai due genitori al pronto soccorso dell’Ospedale di Marsala, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il piccolo non ce l’ha fatta ed è morto a causa dello strangolamento fortuito. La situazione è monitorata dalle forze dell’ordine, con i carabinieri che hanno aperto un’inchiesta.

TRAGEDIA A MARSALA

I familiari del piccolo, solo un anno e mezzo, erano disperati: non è bastato il trasferimento immediato al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Una tragedia del tutto fortuita secondo le prime ricostruzioni, con il bimbo che si stava dilettando nel pomeriggio giocando con la borsa della madre. Questa, appesa a una sedia, ha strangolato il bambino che ha perso i sensi: il padre, accortosi della gravità della situazione, ha optato subito per il trasporto all’ospedale. Purtroppo tutto è stato vano: avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine, che proveranno a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a fare luce su una morte che è difficile da accettare. Una tragedia che poteva essere evitata? Le forze dell'ordine nelle prossime ore proveranno a tracciare un quadro chiaro di quanto accaduto nell'appartamento di Marsala.

© Riproduzione Riservata.