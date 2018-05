Minacciato con un proiettile Pinuccio di Striscia la Notizia/ Spedito per l'inchiesta parentopoli in Puglia?

Minacce di morte a Pinuccio, l'inviato di Striscia la Notizia riceve un proiettile a casa. Cosa è successo? Pinuccio è da tempo sulle inchieste legate a Parentopoli e appaltopoli.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Minacce di morte a Pinuccio

Incredibili minacce di morte sono state fatte a Pinuccio, inviato di Striscia la notizia che era diventato famoso grazie a Youtube. Nella cassetta postale di casa sua l'uomo ha trovato un proiettile senza nessun biglietto, come un avvertimento che non può che creare preoccupazione. Tramite un comunicato ufficiale il telegiornale satirico di Canale 5 ha fatto sapere che Pinuccio ha denunciato quanto accaduto ai Carabinieri. Inoltre viene ricordato come al momento l'inviato della trasmissione di Canale 5 è impegnato in inchieste piuttosto delicate come Parentopoli e Appaltopoli pugliese. Era di ritorno da Taranto dove in questo ultimo periodo sta lavorando a lungo. Di certo la notizia ha scosso molto i fan dell'inviato di Striscia la Notizia che si è sempre dimostrato pronto a porgere la mano per cercare di risolvere dei problemi molto delicati nel nostro paese, soprattutto legati alla sua terra.

CHI È PINUCCIO?

Chi è Pinuccio? Le minacce ricevute dall'inviato di Striscia ci portano ad approfondire la sua figura anche per capire chi potrebbe aver commesso un gesto tanto assurdo. Il ragazzo nasce come Youtuber diventando famoso sulla piattaforma dedicata ai video grazie a delle telefonate davvero molto simpatiche. Da inviato di Striscia la Notizia si sta occupando di due filoni molto importanti per quanto riguarda la cronaca della Puglia e più precisamente di Taranto. Sta lavorando infatti a Parentopoli e Appaltopoli, riuscendo a dare una mano molto importante alle forze dell'ordine con le sue scoperte. Il suo lavoro aveva portato addirittura alle dimissioni di Michele Mazzarano, ormai ex assessore regionale allo Sviluppo Economico. Di sicuro il lavoro di Pinuccio è stato pieno di spunti interessanti e che hanno aiutato le forze dell'ordine a fare chiarezza su diverse situazioni delicate. Resta il fatto che quanto accaduto è davvero inaccettabile e si dovrebbe fare chiarezza soprattutto per la sicurezza dell'uomo.

© Riproduzione Riservata.