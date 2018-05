TENTATO STUPRO A MILANO/ Studentessa inglese denudata in pieno centro, salvata da un passante

Tentativo di stupro ieri notte in pieno centro a Milano, gli aggressori messi in fuga da un passante casuale. E' polemica sulla mancanza di sicurezza nelle strade della città

01 maggio 2018 Paolo Vites

Foto Pixabay

Milano pericolosa, mai così dagli anni 70, quando la gente si chiudeva in casa al calare delle luci e le strade erano deserte. Ma allora c'erano il terrorismo e le violenze politiche, oggi c'è il rischio stupro e a non poter più girare di notte da sole sono le donne, le vittime. Dopo gli episodi dei giorni scorsi in cui una ragazza inglese è stata accoltellata alla Stazione Centrale, ieri notte un'altra giovane inglese di vent'anni ha rischiato lo stupro in pieno centro, via De Amicis verso l'una e trenta di notte. Poco distante dalla stazione Cadorna e dall'università Cattolica. A un certo punto due uomini le bloccano il cammino, la bloccano, la spogliano. E' evidente che vogliono violentarla, stuprarla, lì in mezzo alla strada.

SALVATA DA "UN ANGELO CUSTODE"

Per sua immensa fortuna c'è qualcuno che passa di là, un uomo che vede tutto e si mette ad urlare, minaccia di chiamare la polizia. I due criminali fuggono immediatamente. Secondo la ricostruzione della giovane si tratterebbe ancora una volta di due nordafricani, come poche notti fa, ma la stessa ragazza dice che era piuttosto ubriaca, aveva passato la serata a bere con amici ammetterà. Nordafricani o no, ennesimo tentativo di stupro in una città che ormai è in mano a criminali di qualunque razza e tipo, che uccidono anziane nei parchi, che ammazzano per rubare un portafogli, che stuprano. E l'operazione strade sicure? Un alto graduato dei carabinieri in una intervista televisiva qualche giorno fa ha detto esplicitamente che "una città come Milano non può essere sicura, non può essere interamente controllata". La tentata vittima è una studentessa inglese a Milano da qualche mese, quella sera era tornata a casa sotto choc ma la mattina dopo ha deciso di sporgere denuncia. E ringraziare quell'angelo custode che si è trovato a passare di lì.

© Riproduzione Riservata.