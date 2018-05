Traffico Autostrade Primo maggio, rientro dopo Ponte/ Controesodo ultime notizie: bollino rosso Liguria e A1

Autostrade Primo Maggio, traffico e controesodo nel rientrio dal maxi Ponte 25 aprile-1 maggio. Ultime notiizie, segnalazioni e aggiornamenti: focus e bollino rosso su Liguria e A1

01 maggio 2018 - agg. 01 maggio 2018, 18.56 Niccolò Magnani

Traffico Autostrade Primo maggio (LaPresse)

Il grande rientro dal Ponte del 25 aprile e Primo Maggio si fa strada, anzi “autostrada” per milioni di italiani alle prese con il maxi controesodo di queste ore: le situazioni da bollino rosso sono le solite, ovvero dalla Liguria verso le metropoli del Nord (Milano e Torino) e la circolazione nel centro-nord sull’Autostrada del Sole. In aggiunta, occhio anche alla situazione su A4 e in generale sulle arterie del grande rientro dalle zone di montagna, seconda meta preferita dagli italiani in questo lungo ponte di vacanza. Dando un’occhiata rapida alle ultime notizie e segnalazioni in tempo reale dal sito Autostrade per l’Italia, emerge una coda per incidente sull’A1 tra il bivio della Variante di Valico e Badia in direzione Firenze; non solo, è segnalata anche coda per traffico intenso sempre sull’A1 in direzione Bologna presso il km 255. Tra le ultimissime segnalazioni, da notare la coda sull’A7 Milano-Genova in direzione Liguria alla barriera di Genova ovest sempre per traffico intenso in aumento. In chiusura, è colonna di traffico in entrambe le direzioni sull’A14 Bari-Ancona all’uscita di Pescara sud nel tratto abruzzese.

LA SITUAZIONE IN LIGURIA

Compiendo un breve focus sulla Liguria, uno degli snodi maggiormente trafficati per questo primo vero ponte di vacanze con temperature “estive”, il controesodo sulla Riviera vede molto “caldi” gli innesti con A7, A6 e A26 tutti in direzione Nord, ma i rallentamenti e le code sono ampiamente estensibili anche in altre aree della Regione. Secondo i dati riportati da Il Secolo XIX alle ore 18, sono segnalate code a tratti in A10 tra Andora e Savona in direzione Genova per intenso traffico veicolare, poi sempre sull’A10 sono segnalate code anche tra Arenzano e il bivio con l’A26. Intensa la viabilità anche sull’A22 nell’innesto con l’A7 Milano-Serravalle, con alcune code a tratti fra Chiavari e il bivio tra le due autostrade: da ultimo, segnalate code all’allacciamento tra l’A10 e l’A26 Gravellona-Toce provenendo da Ventimiglia in direzione Nord.

