Varicella Party a Milano / L'annuncio su Facebook di un genitore contro i vaccini infiamma la rete

Varicella Party a Milano, continuano le polemiche sui vaccini: l'annuncio su Facebook di un genitore contrario infiamma la rete e anche gli specialisti. Quali sono i rischi che si corrono

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Varicella Party a Milano

L'allarme legato ai vaccini è sempre più forte in tutta Italia, nonostante siano aumentate le persone che hanno deciso di far vaccinare i figli anche grazie alla legge sull'obbligo per andare a scuola. Nonostante questo sono aumentati del 600% i casi di morbillo nel giro di un anno e la notizia del "Varicella Party" è per questo molto importante. Esporre un bambino molto piccolo a una malattia esantematica è un rischio di cui non si possono calcolare le complicazioni. Nel 2017 sono stati quattro i decessi per morbillo, mentre addirittura il 35% dei casi ha portato a delle complicazioni fino al ricovero. Il Ministero della Salute ha diffuso i dati all'inizio dell'anno, dimostrando come la situazione vada vista totalmente con altri occhi rispetto al passato.

L'ANNUNCIO SU FACEBOOK

Ieri una mamma contraria ai vaccini ha pubblicato un post su Facebook che farà molto discutere. Organizzava per la giornata di oggi quello che lei stessa ha chiamato ''Varicella Party'', dando appuntamento a casa sua a Milano. L'idea della donna, condivisa da molti no-vax, è quello di far contrarre ai bambini la varicella in maniera secondo loro più naturale, per far formare gli anticorpi della malattia ed evitando così il vaccino. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, ma di certo non ci si può per questo fare finta di niente. TgCom24 racconta anche che l'anno scorso esisteva una pagina sempre su Facebook dal titolo "Gruppo segnalazioni malattie esantematiche" che poi è stato prontamente rimosso. Un rischio gravissimo quello in cui vanno incontro decine di bambini e ai quali vengono sottoposti niente meno che dai genitori inconsapevoli dell'errore che stanno commettendo.

