Al-Nusra, blitz anti-terrorismo da Cagliari a Brescia/ Video, “jihadisti finanziati con traffico migranti”

10 maggio 2018 Niccolò Magnani

Blitz antiterrorismo (foto: Polizia di Stato)

Il ministro degli Interni (uscente) Marco Minniti, nel commentare la maxi operazione anti-terrorismo in tutta Italia, ha spiegato come «tutto ciò costituisce un altro importante tassello delle azioni di prevenzione e contrasto al terrorismo internazionale che si sono sviluppate in questi mesi nel nostro Paese. Quella di oggi è il risultato di un’attività investigativa a 360 gradi che ha consentito di svelare e neutralizzare strutture potenzialmente ostili». Dalle indagini, come emerge anche qui sotto, si scorgono due movimenti distinti in Sardegna e Lombardia che sostenevano gli jihadisti di al-Nusra e Al-Qaeda: «hanno messo in piedi un capillare sistema di movimentazione denaro “Hawala”, riconosciuto dalla tradizione islamica ma del tutto nascosto ai circuiti bancari e più volte oggetto di inchieste dalla Finanza», spiega la Polizia di Stato. In tutto sono stati raccolti circa 2 milioni di euro in denaro contante, in particolare dai cittadini siriani che vivono nelle comunità islamiche in Svezia, in Ungheria, Germania, Olanda e ovviamente anche in Italia. QUI IL VIDEO DELL’OPERAZIONE ANTITERRORISMO

“JIHADISTI FINANZIATI CON TRAFICO MIGRANTI”

Arrivano particolari inquietanti dopo il blitz delle forze dell’ordine, polizia e guardia di finanzia, che ha portato all’arresto di 14 persone in tutta Italia per terrorismo. Parliamo di persone legate a due diverse cellule affiliate all’organizzazione siriana jihadista Jahbat al Nusra, definita “meglio dall’Isis” secondo le intercettazioni raccolte dalle forze dell’ordine. Repubblica riporta l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice del Tribunale di Brescia, da cui si evince il metodo di finanziamento alle formazioni terroristiche: “Il denaro contante era destinato a sostenere l’attività dei fronti combattenti antigovernativi siriani e, in particolare, a finanziare gli appartenenti ed affiliati al gruppo jihadista salafita armato denominato fronte “al Nusra” o “Jabhat Fateh al Sham” e alle fazioni dell’E.S.L. operanti rispettivamente nella provincia siriana di Idlib e sul confine libanese”. E non solo: dall’inchiesta “Foreign fighters” emerge che il terrorismo siriano si è finanziato anche attraverso il traffico di migranti sulla rotta dei Balcani. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

"JABHAT AL NUSRA MEGLIO DELL'ISIS"

Il Fronte al-Nusra (o Jabhat al-Nusra) è una delle organizzioni jihadiste salafiti più potenti e pericolose del mondo: nata nel 2012 durante la guerra in Siria e in Libano, si sono diffuse con l’appoggio spesso dato all’Isis fino a rappresentare uno dei punti di massimo pericolo per le tanti azioni terroriste nel mondo anche non arabo. L’operazione portata a termine dall’Anti-terrorismo italiano ha messo in carcere ben 14 di elementi a supporto di tali formazioni jihadiste: in alcune intercettazioni messe a disposizione dalla Procura di Cagliari, si scorgono i messi di “convinzione” che venivano scambiati tra gli indagati e gli stessi arrestati: «Grazie a Dio uno è felice quando vedemmo come Lamhisni che dirige la Jihad». Si scorge una fedeltà ossequiosa per un’organizzazione che sembra per i suoi appartenenti molto più “giusta” e “potente” dello Stato Islamico ora in difficoltà. «Giuro diciamo la verità, tra di noi, Jabhat Al Nusra è l’unica che è nel giusto, è l’unica che applica la Sharia. Né Bagdadi, né nessuno. Dio sia con loro. Loro combattono per amore per Dio, Dio sia con loro», dicono ancora alcuni degli arrestati nelle intercettazioni prese dalla Polizia di Stato. Sono convinti che l’unica entità in grado di garantire la Sharia e il Jihad è proprio il gruppo siriano: l’indagine ha scoperto che il supporto e l’appoggio a tale organizzazione si snodava con un sodalizio transnazionale, con basi in Italia, Svezia, Germania, Turchia e Siria, con anche «l´arresto di 3 siriani e un marocchino accusati di far parte di una cellula di supporto dell´organizzazione terroristica combattente Jabhat al Nusra, emanazione siriana di Al Qaeda», riportano gli inquirenti.

IL SUPPORTO ALLE CELLULE JIHADISTE

14 arresti in tutta Italia, da Brescia fino alla Sardegna, con una collaborazione ad ampio raggio tra l’antiterrorismo, la Polizia, la Guardia di Finanza e la Direzione Nazionale Antimafia: 14 ordini di custodia cautelare in carcere mese dai gip di Brescia e Cagliari su richiesta delle rispettive Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo mentre sono 20 le perquisizioni domiciliari in corso in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. Sono tutti appartenenti fiancheggiatori o membri di cellule jihadiste pronte al supporto logistico di armi e finanziamenti ai gruppi terroristici in Siria, e non solo. Le accuse a vario titolo sono di associazione con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo e intermediazione finanziaria abusiva: l’integralismo islamico subisce un importante colpo messo a segno dal nostro Stato, sebbene riveli ancora una volta come l’organizzazione sia molto più a macchia d’olio e diffusa di quanto potremmo ritenere. Nei video forniti dalla Polizia di Stato di Sassari si può osservare alcuni momenti delle indagini e l’epilogo con l’arresto di questa mattina. Il jihad è tutt’altro che seppellita e la lotta contro le varie cellule “dormienti” nel nostro Paese, continua serrata. (agg. di Niccolò Magnani)

14 ARRESTI IN TUTTA ITALIA

Nuovo colpo delle forze dell’ordine italiane nella lotta al terrorismo. Come riportato in queste ultime ore dai principali organi di informazione, a cominciare dal quotidiano La Repubblica, sono state arrestate 14 persone in quattro regioni, precisamente in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. Si tratta di terroristi affiliati a due diverse cellule, entrambe legate all'organizzazione qaedista siriana Jahbat al-Nusra. La polizia, in collaborazione con la guardia di finanza, ha inoltre eseguito una ventina di perquisizioni. Le due cellule operavano in Lombardia e in Sardegna, ed erano in contatto tramite un soggetto che manteneva appunto rapporti con entrambe. Le indagini sono state coordinate dalla Procura nazionale, e condotta dallo Scico e dalle Fiamme Gialle di Brescia, nonché dal Servizio contrasto al terrorismo esterno dell'Antiterrorismo della polizia. (agg. di Davide Giancristofaro)

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

La GDF ha portato alla luce un gruppo di 10 siriani che riciclavano denaro e erogavano servizi di pagamento in diversi paesi, fra cui, oltre all’Italia, anche la Svezia, l'Ungheria e la Turchia. Due di questo gruppo finanziavano inoltre il terrorismo, raccogliendo fondi in alcune comunità islamiche, per poi mandarli in Siria. L’indagine della polizia ha invece permesso di individuare 4 siriani e marocchini che supportavano Jabhat al-Nusra, e le accuse sono quelle di associazione con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo e intermediazione finanziaria abusiva. Nel corso della tarda mattinata si terrà una conferenza stampa in quel di Roma, dove verranno elencati tutti i dettagli relativi a questa operazione. (agg. di Davide Giancristofaro)

IL VIDEO DELLA MAXI OPERAZIONE ANTI-TERRORISMO

