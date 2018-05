Gemelline siamesi separate al Bambino Gesù di Roma: tornano in Algeria/ Dimesse nel giorno del loro compleanno

Gemelline siamesi separate lo scorso ottobre al Bambino Gesù a Roma tornano a casa: oggi compiono 2 anni, tutti i loro progressi ma dovranno subire nuovi interventi correttivi.

10 maggio 2018 Emanuela Longo

Gemelline siamesi separate al Bambino Gesù tornano a casa

Un compleanno speciale, quello di Rayenne e Djihene, le gemelline siamesi algerine che finalmente potranno festeggiare il loro secondo anno a casa, con la propria famiglia. Le due bambine, nate unite per il torace e l'addome, erano arrivate a Roma un anno e mezzo fa e lo scorso ottobre furono sottoposte ad un delicato intervento presso l'Ospedale Bambino Gesù che permise la loro separazione. Tanti gli accertamenti eseguiti su entrambe, fino ad oggi, giorno delle loro dimissioni ufficiali. A darne notizia è l'agenzia di stampa Ansa che ha narrato la forte emozione dell'intero reparto ospedaliero che, dopo essersi preso cura per molti mesi delle due bambine, oggi le ha volute celebrare doppiamente con una festa alla quale ha preso parte anche la presidente dell'Ospedale Pediatrico romano, Mariella Enoc, insieme al direttore del Dipartimento Chirurgico, Alessandro Inserra. E' stato quest'ultimo a guidare l'intera squadra di 40 esperti che ha operato e separato con successo le due gemelline siamesi. Prima di essere dimesse, le due bambine di appena due anni sono state sottoposte agli ultimi accertamenti medici per confermare la situazione clinica finale prima della partenza della famiglia, in programma per il prossimo 14 maggio, quando le piccole torneranno a Oum El Bouaghi, nel nord-est dell'Algeria.

GEMELLINE SIAMESI SEPARATE A ROMA: I PROGRESSI

E' grande l'emozione del papà di Rayenne e Djihene, in vista delle dimissioni delle due gemelline e del ritorno in patria. Le piccole, una volta tornate in Algeria, saranno seguite ad un centro medico da Madaura, distante 100 km dalla loro abitazione. "Dal giorno del nostro arrivo ad oggi sono cambiate tante cose", ha commentato papà Athmane Mebarki all'Ansa. In effetti i progressi sono stati enormi. "Ora le bambine si alzano addirittura in piedi da sole, sono aumentate di peso e stanno bene", ha aggiunto. Progressi inimmaginabili per i due genitori delle gemelline che ora si preparano a tornare a casa. "Vogliamo ringraziare l'Ospedale, i medici e gli infermieri che ci sono stati sempre vicini per tutto questo tempo", ha aggiunto il papà. Dopo tanti mesi trascorsi in Italia, le due gemelline hanno già iniziato a compiere i primi passi ed a pronunciare le loro prime parole in italiano. Ora però, le attende una strada tutta in salita in quanto il percorso di riabilitazione avrà inizio proprio con il loro ritorno a casa. Nei prossimi anni saranno necessari diversi interventi correttivi ai quali entrambe dovranno sottoporsi. "Rimandiamo a casa le bambine in una condizione clinica stabile. In futuro dovranno essere controllate di nuovo e prevediamo che torneranno al Bambino Gesù fra un anno circa", ha spiegato Inserra, senza nascondere già da ora la loro mancanza.

