ILVA, SINDACATI BOCCIANO PROPOSTA DI CALENDA/ “Avevamo chiesto garanzie”: dossier passa a nuovo governo

Ilva, "No" dei sindacati a proposta del governo, Carlo Calenda: “Fatto di tutto, ci pensi il nuovo esecutivo". Il ministro dello sviluppo economico, passa la palla al nuovo governo

10 maggio 2018 - agg. 10 maggio 2018, 17.01 Davide Giancristofaro Alberti

Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico - LaPresse

Si è interrotta la trattativa sull'Ilva: i sindacati dei metalmeccanici hanno bocciato la proposta del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, perché non garantiva l'assenza di licenziamenti e l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse garanzie contrattuali. Il tavolo formalmente è stato sospeso da Calenda perché secondo alcuni «non legittimato a trattare». D'altra parte, hanno rimarcato la volontà di trovare un'intesa, a patto che venga garantita l'assenza di licenziamenti e l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse garanzie contrattuali. «Siamo consapevoli dei problemi, ma un negoziato che è durato 8 mesi non può finire con un sì o con un no alla vigilia di un cambio di governo. Noi siamo pronti a proseguire il negoziato, ma è anche vero che il gruppo non ha fatto alcun passo in avanti. Ora ci affidiamo alla responsabilità del governo, al ministro Calenda se vorrà riconvocarci o al nuovo governo», ha dichiarato Rocco Palombella della Uilm, come riportato da Repubblica. Marco Bentivogli invece ha spiegato la posizione della Fim Cisl: «I numeri andavano modificati, noi abbiamo chiesto invarianza salariale e il crono programma degli investimenti». (agg. di Silvana Palazzo)

ILVA, SINDACATI BOCCIANO PROPOSTA DI CALENDA

Niente da fare, non è stato raggiunto l’accordo fra i sindacati a favore dei lavoratori della nota azienda Ilva, e il governo. La trattativa, come sottolineato dal quotidiano La Repubblica, è stata interrotta dopo che i segretari generali di Fim, Fiom e Uilm, hanno incontrato il ministero dello sviluppo economico, dove le vedute fra i due attori protagonisti, sindacati da una parte, e governo dall’altra, erano completamente opposte. Secondo i lavoratori, la proposta fatta dall’esecutivo, non garantiva, come invece richiesto da tempo, l'assenza di licenziamenti e l'assunzione di tutti i lavoratori con le stesse garanzie contrattuali. Una posizione che ovviamente non è stata digerita dal ministro in persona, Carlo Calenda.

“IL GOVERNO HA FATTO DI TUTTO”

Secondo il titolare dello Sviluppo, il governo ha fatto di tutto per venire incontro alle esigenze dei lavoratori dell’Ilva, e quindi, dei suoi sindacati: «Il Governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento – spiega - a questo punto - prosegue Calenda - il dossier passa al nuovo governo». Toccherà quindi al nuovo esecutivo far quadrare la situazione, un primo importante grattacapo per il nuovo governo MS5, Lega, Di Maio-Salvini che sta nascendo proprio in queste ore. I sindacati si dicono disposti a trattare ancora, ma a questo punto lo faranno molto probabilmente con un nuovo titolare del ministero.

© Riproduzione Riservata.