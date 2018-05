Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 10 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 56/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 10 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.56/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto Superenalotto e 10eLotto di questa sera ci svelerà fra pochissime ore quali saranno i numeri vincenti di oggi. Tanti giocatori hanno già sfidato il primo caldo di quest'anno per portare a termine le ultime operazioni e partecipare all'estrazione di questa sera. La classifica delle vincite del precedente appuntamento con entrambi i giochi Sisal dà quella spinta necessaria a convincere anche i più dubbiosi a tentare la fortuna e giocare i propri numeri. Nell'ultimo concorso del 10eLotto, la vincita più alta è stata indovinata dalla provincia di Lecce, grazie ad un giocatore di Presicce che ha conquistato 50 mila euro con 9 numeri indovinati su 10 totali. 12 mila euro per la provincia di Napoli, per un vincitore di Forio che ha centrato 6 numeri su 6, mentre 10 mila euro ad un appassionato della provincia di Crotone, di Capo Rizzuto, che ha realizzato 7 numeri su 7 totali. Le vincite del Lotto hanno visto invece primeggiare la provincia di Lecce. Il fortunello che ha conquistato il podio è di Melendugno ed ha vinto oltre 42 mila euro grazie a terno e ambo su Roma. 25 mila euro per la provincia di Vicenza: un appassionato di Schio ha realizzato quaterna, terno e ambo su Tutte le ruote. 22 mila euro infine per il terzo posto sul podio, assegnato ad un giocatore della provincia di Como, di Domaso. La vincita è stata realizzata in questo caso su un terno secco su Tutte le ruote, con i numeri 4-38-87.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto sta per aprire i battenti del nuovo concorso e i giocatori più previdenti si sono già assicurati un posto in prima fila, dopo aver registrato la propria combinazione vincente. Le schedine premieranno gli appassionati più fortunati, che riusciranno a indovinare i numeri vincenti di oggi. Dubbi e incertezze fanno però parte di chi ancora non ha individuato quali numeri giocare per l'estrazione di oggi: un problema che può riguardare sia i giocatori più inesperti sia coloro che conoscono ormai da tempo il gioco della Sisal. Per fortuna la nostra Rubrica non guarda in faccia a nessuno e qualsiasi sia la vostra situazione, vi propone anche oggi dei numeri da giocare con il benestare della smorfia napoletana. La news scelta per questo appuntamento ci parla di giovinezza ed aspetto, due fattori essenziali nella vita di ogni persona. Ognuno infatti vorrebbe mantenere un fisico giovanile anche in età avanzata e sembra proprio che un 68enne della Cina ci sia riuscito. Anche se Hu Hai ha superato i 60 anni da tempo, continua ad avere il fisico ed il volto di un ventenne. Ed è per questo che è stato premiato come Nonno più moderno due anni fa, per la città di Shangai. Il suo segreto? Esercizio fisico, yoga ed una buona dose di genetica. In realtà Hu Hai crede che l'assenza di rughe sul suo volto sia dovuta all'abitudine di stare a testa in giù ogni giorno, per alcuni minuti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la giovinezza, , il fisico, 11, le rughe, 38, il gene, 39, e il segreto, 28. Come Numero Oro scegliamo invece il nonno, 76.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE

Diventa sempre più ricco il Jackpot del SuperEnalotto, che salirà a 32,4 milioni di euro in occasione del concorso di questa sera. Da non dimenticare anche le quote minori, soprattutto nel caso in cui siano più generose di quanto ci si aspetta. Nell'ultimo appuntamento della Sisal infatti due fortunelli sono riusciti a centrare oltre 85 mila euro in premio grazie al 5, mentre poco più di 48 mila euro sono stati assegnati ad un unico giocatore che ha realizzato il 4+. Significativa anche la vincita di 75 giocatori che con il 3+ hanno centrato i 3.280 euro messi in palio dal 3+. A seguire, i 371 appassionati che con il 4 sono riusciti a portarsi a casa il premio da 480,92 euro. Sale di pochi euro anche il premio del 3, pari a 32,80 euro e realizzato da 16.060 giocatori in tutto, mentre 5,58 euro è il premio che il 2 ha destinato ai suoi 290.027 vincitori. Si prosegue con i 100 euro abbinati alla quota del 2+, centrata da 1.346 giocatori, mentre 9.705 vincitori hanno realizzato i 10 euro grazie alla vincita dell'1+. Chiude la classifica come sempre la quota più piccola in palio, quella dello 0+ con un premio da 5 euro centrato da 21.705 giocatori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Stiamo per scoprire i numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi e se il Jackpot verrà assegnato al più fortunato fra i giocatori. La nuova estrazione permetterà a qualcuno di salire sul podio? Le possibilità sono alte e non è da escludere che qualcuno degli appassionati riesca a ricevere la corona da vincitore proprio questa sera. Qualche giocatore sente già la vittoria in tasca ed ha pensato persino a come spendere nel dettaglio la propria vincita, mentre altri navigano ancora in alto mare. Per tutti i dubbiosi, la nostra Rubrica ha selezionato su KickStarter un progetto interessato verso cui dirigere un piccolo investimento. Little Elf è un dispositivo sicuro e semplice da usare per tagliare la carta in qualsiasi situazione. Senza l'utilizzo di forbici, taglierini o tagliacarta e semplicemente spostando Little Elf sulla superficie da tagliare. Ideale per i lavoretti di precisione, per la scuola e da usare in tutte quelle situazioni in cui un semplice taglio di carta e cartoncino può diventare un'operazione davvero stressante. Flessibile grazie al materiale in gomma, basta far scorrere Little Elf su qualsiasi tipo di rotolo di carta per fare in pochi secondi un taglio perfetto. L'idea è piaciuta così tanto che il goal da oltre 15 mila euro è stato superato ancora prima della conclusione dell'asta, che avverrà fra 29 giorni. Intanto, attendiamo con ansia i numeri vincenti di oggi. Pronti?

