Milano, incidente in autostrada A4: carro attrezzi tampona tir/ Ultime notizie: un morto a Rho, traffico tilt

Incidente in autostrada A4 tra Rho e Milano: carro attrezzi tampona un tir, morto l'autista del primo mezzo. Ultime notizie: traffico impazzito nell'ora di punta del pomeriggio

10 maggio 2018 Niccolò Magnani

Incidente in autostrada A4 (Pixabay)

Grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4 Torino-Milano-Brescia-Venezia presso la barriera della metropoli lombarda: secondo le informazioni ricevute da Luce Verde Radio e dall’Anas, attorno alle 15.30 di questo pomeriggio un carro attrezzi ha tamponato un tir poco dopo lo svincolo di Rho e prima della barriera di Ghisolfa in direzione di Milano. L’impatto è stato violentissimo e nello scontro è morto sul colpo l’autista del carro attrezzi mentre sarebbe rimasto illeso miracolosamente il camionista tamponato: la polizia di Novara Est e i carabinieri, assieme a Vigili del Fuoco e sanitari del 118, sono giunti sul posto per tutti i rilievi e per poter spiegare al meglio la dinamica dell’incidente che è parso ai testimoni sull’autostrada purtroppo assai “spettacolare”. Come riporta Milano Today, «I vigili del fuoco si sono messi al lavoro per tentare di estrarre il conducente del carro attrezzi che, purtroppo, non ce l'ha fatta. Troppo forte l'impatto, che gli è stato fatale».

TRAFFICO IMPAZZITO, RIPERCUSSIONI SULL’INGRESSO A MILANO

Lo schianto avvenuto alle 15.30 del pomeriggio ha inevitabilmente reso un incubo il traffico veicolare in direzione Milano arrivando ad intasare nel pieno orario di punta, due ore dopo, l’autostrada fra le più trafficate d’Italia. Luce Verde Radio segnalava fino ad un’ora e mezza fa almeno 5 km di coda in direzione Milano, con viabilità congestionata anche nella carreggiata opposta per la consueta “lentezza” causata dai “curiosi”. Pare, secondo quanto riporta Milano Fanpage, che vi sarebbe anche un altro ferito a bordo del carro attrezzi (di cui non è chiara ancora l’identità, come per la vittima) che però sarebbe stato trasportato in ospedale per accertamenti. Questa mattina la città di Milano ha vissuto purtroppo un’altra tragica vicenda stradale: attorno alle 11 di mattina in zona Ludovico Il Moro (in via Giussani) un anziano è stato travolto da un autobus della linea 95 mentre stava attraversando la strada e purtroppo è morto qualche ora dopo.

