Palermo, donna incinta si scopre malata di leucemia/ Curata con una terapia innovativa: salva con il figlio

Palermo, donna incinta si scopre malata di leucemia: è stata curata con una terapia innovativa ed è salva con il figlio. Le ultime notizie sul trattamento chemio-free

10 maggio 2018 Silvana Palazzo

Palermo, donna incinta si scopre malata di leucemia (Foto: LaPresse)

Quando ha scoperto di avere la leucemia era al sesto mese di gravidanza. Marzia Mocera, 31enne palermitana, sembrava non avere alternative. Le uniche due strade erano l'aborto terapeutico e quindi la chemioterapia. Né lei né suo marito Emanuele volevano perdere il bambino, quindi hanno detto sì alla proposta dei medici del Policlinico universitario Giaccone, che hanno prospettato la possibilità di seguire una terapia innovativa che però non era mai stata sperimentata in Italia. Marzia ha risposto molto bene alla cura e il 23 aprile è nato Andrea. Ora sia la mamma che il bimbo stanno bene. La neo-mamma parla di «un miracolo». Una cosa comunque è certa: «Nessuno può immaginare quello che ho provato quando mi hanno detto che avevo la leucemia». La terapia salvavita a cui si è sottoposta è “chemio-free”. «Fortunatamente la paziente ha risposto veramente bene al trattamento, con progressiva normalizzazione dei parametri e risoluzione delle complicanze», hanno spiegato i medici in conferenza stampa.

PALERMO, MARZIA MOCERA E LA TERAPIA CHEMIO-FREE

Marzia Mocera si è presentata in ospedale quando ha notato petecchie emorragiche cutanee agli arti inferiori, presto propagate in tutto il corpo. Lo ha raccontato Renato Venezia, docente di Ginecologia, che ha spiegato il caso della paziente. «Una consulenza con i colleghi dell'ematologia ha poi permesso la diagnosi di leucemia». La 31enne ha deciso quindi di portare avanti la gravidanza. È stato dunque deciso di iniziare la terapia salvavita (solo con acido retinoico) e terapia di supporto per il rischio emorragico, infettivo e da lisi tumorale e maturazione (sindrome da differenzazione). La gravidanza è andata avanti senza complicanze ostetriche fino alla 35,4 settimana, «quando si è deciso di procedere al taglio cesareo in quanto era già stata raggiunta un maturità fetale soddisfacente». Il 23 aprile è nato il bambino, di 2,310 chili e in perfette condizioni di salute. «Non ha necessitato di cure intensive neonatali», ha precisato Venezia. La madre, quindi, ora può intraprendere le terapie tradizionali.

