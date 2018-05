Pioltello, bimbo di tre anni cade dal quinto piano e muore/ Tragedia alle porte di Milano

Pioltello, bimbo di tre anni cade dal quinto piano e muore, tragedia alle porte di Milano: è accaduto questa sera, attorno alle 20:30, in un palazzo di piazza Garibaldi

Morto un bimbo di tre anni precipitato dal quinto piano a Pioltello

Una nuova tragedia, un nuovo bambino che ha perso la vita. E’ successo quest’oggi nella periferia di Milano, precisamente a Pioltello. In piazza Garibaldi, vicino alla stazione di Limito, un piccolo di appena tre anni è caduto dal quinto piano di un condominio, dove si trovava il suo appartamento, ed è morto dopo un volo di quasi 15 metri. Il piccolo, di origini pakistane (ma alcuni dicono afgane), è stato subito soccorso dai medici dell’ambulanza del 118 giunta sul luogo, ma trasportato intubato in ospedale in codice rosso, nella vicina struttura del San Raffaele, non ce l’ha fatta, ed è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso nonostante i soccorritori le abbiano provate tutte per salvarlo.

UNA PALLINA VOLATA FUORI DALLA FINESTRA POI…

Il tragico episodio è avvenuto in serata, poco prima delle 20:30, e in base alle prime testimonianze riportate dall’edizione online del quotidiano La Repubblica, pare che il piccolo stesse giocando in casa con una pallina. Quest’ultima sarebbe però volata fuori dalla finestra, cadendo di sotto, e approfittando di un momento di distrazione della mamma, il bimbo si sarebbe sporto troppo, volando poi sull’asfalto sottostante. Sul posto sono giunti poco dopo anche i carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, insieme a Giuseppe Verde, il capitano. Al momento della tragedia, oltre alla madre, vi era in casa il fratello del bimbo morto.

