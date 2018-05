Prima sigaretta alle medie / Il fumo di tabacco in Italia dilaga tra i giovani, i dati fanno riflettere

Prima sigaretta alle medie, il fumo di tabacco in Italia dilaga tra i giovani: i dati fanno riflettere e invitano a un intervento per cercare di arginare questa situazioni complicata.

10 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Prima sigaretta alle medie

Sulle sigarette è stata condotta in questi giorni anche un'altra ricerca che ci porta ad analizzare quello che viene chiamato ''fumo di terza mano''. La rivista Science Advances ha pubblicato uno studio condotto dalla Drexel University che ha posto l'attenzione su questo aspetto troppo spesso messo in secondo piano. Ma che cos'è il fumo di terza mano? È una cosa ben diversa dal fumo passivo, perché praticamente sottolinea come chi ha fumato una sigaretta porti con sé sui vestiti e nell'aria che lo circonda quelli che sono le sostanze tossiche sprigionate da una sigaretta. E' così che praticamente anche nei luoghi dove è vietato fumare arriva il fumo. I ricercatori hanno studiato come le sostanze tossiche appunto si possano muovere attraverso delle particelle solidi che sono presenti nell'aria. Vedremo se verranno presi dei provvedimenti anche in merito alla questione analizzata.

ALLARME TRA I PIÙ GIOVANI

Scatta l'allarme sigarette in Italia dopo una ricerca condotta in Emilia Romagna, presentata a San Mauro Pascoli. Questa sottolinea come il fumo sia molto in crescita sopratutto tra i più giovani addirittura quelli delle medie. Dopo questa è stata lanciata una vera e propria indagine dal Tavolo di Coordinamento Servizi Giovanili area sociale e sanitaria dell'Ausl Romagna. Sotto osservazione sono finiti gli adolescenti tra gli undici e i quattordici anni della zona di Cesena. A questa ricerca ha collaborato il Dipartimento di Psicologia dell'Università di bologna dell'Asp Rubicone. Sono sei gli istituti scolastici che sono stati messi sotto analisi, da questi sono trentotto le classi e si parla di circa seicento ragazzi. Questi verranno seguire per cercare di capire quali sono i comportamenti che possono portare ad agevolare il loro stato di salute. Di fronte a un'emergenza del genere si deve correre immediatamente ai ripari.

