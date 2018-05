Rivoli, bimba di due anni cade dal lettino e muore per emorragia cerebrale/ Per i medici era solo gastrite

Rivoli, bimba di due anni cade dal lettino e muore per emorragia cerebrale: per i medici era solo gastrite. E' successo presso la struttura ospedaliere della città in provincia di Torino

Bimba di due anni morta dopo caduta dal lettino - LaPresse

Un nuovo caso forse di malasanità ci giunge dall’ospedale di Rivoli, cittadina in provincia di Torino. A morire, una bambina di appena due anni, le cui condizioni fisiche sono state probabilmente sottovalutate. Il tutto inizia lo scorso 2 maggio, quando la bimba in questione cade dal lettino e pesta violentemente la testa: le esce una brutta botta, ma la stessa bambina sembra comunque aver assorbito bene il colpo, continuando la sua vita normalmente. La madre, due giorni dopo, decide di portare la figlia all’ospedale per il sopraggiungersi di vomito e inappetenza. I medici di guardia la visitano, diagnosticandole una gastrite virale, con conseguenti dimissioni. Peccato però che il giorno dopo, il 5 maggio, le condizioni della stessa bimba peggiorino.

IN BREVE TEMPO LA SITUAZIONE DEGENERA

I genitori riportano quindi la bambina all’ospedale di Rivoli, dove si accorgono che la stessa presentava tutti i sintomi di un’emorragia cerebrale, maturata dopo la caduta di tre giorni prima. A quel punto viene disposto il ricovero della bambina, che viene poi trasportata d’urgenza presso il vicino ospedale infantile Regina Margherita di Torino: purtroppo però le condizioni della piccola degenerano nel giro di poche ore, con la stessa che è giunta già in coma presso la nuova struttura, per poi morire poco dopo. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per accertamenti su morte a carico di ignoti, e molto probabilmente si saprà di più dopo gli esiti dell’autopsia eseguita questo pomeriggio. I genitori vogliono chiarezza, per cercare di capire se vi sia stata qualche negligenza da parte dei medici di Rivoli.

© Riproduzione Riservata.