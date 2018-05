Roma, oggi sciopero bus TPL/ A rischio il servizio in periferia: non coinvolta la rete Atac

Si preannunciano disagi in quel di Roma per tutta la giornata odierna. Per oggi, giovedì 10 maggio 2018, è stato infatti indetto uno sciopero da parte dei lavoratori della società Roma Tpl, ovvero, i mezzi pubblici che circolano nella periferia capitolina. Il consorzio privato gestisce ben 103 linee di bus, circolanti lontane dal centro, ma di importanza vitale per svariate migliaia di persone che ogni giorno devo recarsi sul luogo di lavoro, o svolgere altre commissioni. Lo sciopero è stato indetto dalla Tpl per via dei ritardi nei pagamenti degli stipendi dei lavoratori, e si asterranno dalla giornata tutti gli iscritti ai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

400 MEZZI PUBBLICI FERMI

In totale rimarranno fermi negli hangar più di 400 mezzi di trasporto pubblico, per uno sciopero che durerà complessivamente 24 ore. Verranno comunque garantite le circolazioni dei mezzi nelle fasce orarie più calde, leggasi fino alle ore 08:30, e dalle ore 17:00 alle 20:00. Roma Tpl copre il 20% del servizio di trasporto pubblico su bus nella città capitolina, mentre il restante 80% è affidato ad Atac, per un totale di circa 28 milioni di chilometri ogni anno. Il contratto delle linee periferiche è stato assegnato nel 2010, e scadrà quest’anno. Ci teniamo comunque a sottolineare che lo sciopero di oggi non riguarderà i mezzi Atac, quelli circolanti nel centro città, ma toccherà appunto solo le linee della periferia.

