Sinalunga, ucciso 22enne albanese in provincia di Siena/ Arrestato 44enne italiano: un’esecuzione?

Sinalunga, ucciso 22enne albanese in provincia di Siena, arrestato 44enne italiano: si tratta di un’esecuzione? Il delitto è avvenuto questa notte, fermato un uomo di Arezzo

Un omicidio si è verificato nella notte fra mercoledì e giovedì in quel di Sinalunga, un paese in provincia di Siena. Stando alle indiscrezioni riportate dai colleghi del TgCom24, un uomo italiano di 44 anni (alcuni organi di informazione dicono in realtà 34), avrebbe ammazzato un ragazzo albanese di 22 anni. L’omicidio sarebbe avvenuto tramite arma da fuoco, con un colpo di pistola sparato a bruciapelo sull’uscio dell’abitazione dello stesso ragazzo. Il giovane è stato raggiunto da un proiettile al collo, e per lui non c’è stato più nulla da fare, morto dissanguato in pochi istanti. L’assassino, una volta che ha fatto fuoco, si è dato alla macchia, correndo lungo la via Umberto I per allontanarsi il più possibile dal luogo del delitto, ma lasciando dietro di se moltissime tracce.

L’OMICIDA E’ RESIDENTE AD AREZZO

Sul luogo sono giunti poco dopo i soccorsi che hanno constatato il decesso dell’albanese, mentre le forze dell’ordine hanno subito iniziato a ricercare l’assassino, ritrovato dopo poche ore addirittura in un rovo, forse per via di un evidente stato di alterazione dovuto probabilmente all’abuso di alcool: si tratta di un 44enne di origini sarde residente ad Arezzo. Ancora oscuro il movente di tale tragico gesto, anche se non è da escludere un regolamento di conti, per qualche malaffare. Il 44enne sarebbe stato ritrovato in zona di Pietraia, a poche centinaia di metri dall’abitazione dove è avvenuto l’omicidio. E' probabile che il killer conoscesse la propria vittima, e che l’abbia invitata con una scusa ad uscire di casa per poi freddarlo con un colpo di pistola.

