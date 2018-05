Terrorismo, 14 arresti in diverse regioni d’Italia/ Finanziamenti ai qaedisti siriani Jahbat al-Nusra

Terrorismo, 14 arresti in diverse regioni d’Italia: finanziamenti ai qaedisti siriani Jahbat al-Nusra. Nuovo colpo delle forze dell'ordine nella lotta al terrorismo di stampo islamico

14 arresti nella lotta al terrorismo - LaPresse

Nuovo colpo delle forze dell’ordine italiane nella lotta al terrorismo. Come riportato in queste ultime ore dai principali organi di informazione, a cominciare dal quotidiano La Repubblica, sono state arrestate 14 persone in quattro regioni, precisamente in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna. Si tratta di terroristi affiliati a due diverse cellule, entrambe legate all'organizzazione qaedista siriana Jahbat al-Nusra. La polizia, in collaborazione con la guardia di finanza, ha inoltre eseguito una ventina di perquisizioni. Le due cellule operavano in Lombardia e in Sardegna, ed erano in contatto tramite un soggetto che manteneva appunto rapporti con entrambe. Le indagini sono state coordinate dalla Procura nazionale, e condotta dallo Scico e dalle Fiamme Gialle di Brescia, nonché dal Servizio contrasto al terrorismo esterno dell'Antiterrorismo della polizia.

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

La GDF ha portato alla luce un gruppo di 10 siriani che riciclavano denaro e erogavano servizi di pagamento in diversi paesi, fra cui, oltre all’Italia, anche la Svezia, l'Ungheria e la Turchia. Due di questo gruppo finanziavano inoltre il terrorismo, raccogliendo fondi in alcune comunità islamiche, per poi mandarli in Siria. L’indagine della polizia ha invece permesso di individuare 4 siriani e marocchini che supportavano Jabhat al-Nusra, e le accuse sono quelle di associazione con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo e intermediazione finanziaria abusiva. Nel corso della tarda mattinata si terrà una conferenza stampa in quel di Roma, dove verranno elencati tutti i dettagli relativi a questa operazione.

