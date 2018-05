ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: la Juventus vince la Coppa Italia! (10 maggio 2018)

Ultime notizie dii oggi, ultim'ora: la Juventus alza la prima coppa della stagione, pronta al quarto double di fila. Si apre uno spiraglio per il Governo italiano. (10 maggio 2018)

10 maggio 2018

Ultime Notizie, Buffon e Donnarumma - La Presse

GOVERNO M5S-LEGA, L'ACCORDO C'E': ORA PREMIER E MINISTRI

Improvvisamente come si erano chiuse tutte le porte, si apre uno spiraglio per la creazione del nuovo esecutivo dopo le elezioni del 4 marzo. É infatti i leader del movimento cinque stelle e della Lega Nord, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno chiesto al capo dello Stato di avere qualche giorno in più, per poter sondare la possibilità di varare un esecutivo politico. Soprattutto Salvini spera che Silvio Berlusconi faccia un passo indietro, permettendo una creazione di un governo sull'asse Movimento-Lega. Da parte sua l'ex cavaliere fa sapere che insieme ai suoi fedelissimi potrebbe optare per un astensione critica. L'opzione sarebbe quella di individuare una persona terza e scollegare i parlamentari di Forza Italia da eventuali fiducie chieste dall'esecutivo.

NON ACCENNANO A PLACARSI LE TENSIONI STATI UNITI-IRAN

Dopo l'annuncio dell'uscita da parte degli Stati Uniti d'America dall'accordo di Vienna del 2015, relativo al controllo dell'energia nucleare italiana lo stesso presidente di Teheran da dello stupido a Donald Trump. Il presidente americano aveva affermato di avere le prove che gli iraniani stessero mentendo sulla non proliferazione delle armi nucleari, per questo motivo Trump in maniera autonoma ha deciso di abbandonare il trattato faticosamente raggiunto nel 2015 dall'amministrazione precedente. La decisione che prevederà finanche la nuova emissione di sanzioni economiche, ha avuto il netto disaccordo dell'Unione Europea che tramite un portavoce della commissione ha fatto sapere di ritenere ancora valido il trattato.

DIRITTI TELEVISIVI IN ALTO MARE

Alla fine il campionato di calcio del prossimo anno potrebbe partire senza copertura televisiva, Questa è la conseguenza di una decisione del giudice, che ha annullato il bando con cui la lega affidava i diritti televisivi alla spagnola mediapro. Per il giudice togato che si è interessato della questione il bando non era correttamente formulato, quindi l'iter deve effettuarsi nuovamente. Immediata la replica dei legali dell'impresa che si era aggiudicato i diritti per oltre un miliardo di euro, gli stessi rivendicano la correttezza del loro operato. Soddisfazioni invece dei legali Sky che pur sottolineando che le trattative con l'azienda competitrice sono tutt'ora in corso, ha fatto sapere di valutare tutto quanto possibile per permettere la visione del calcio italiano agli appassionati.

QUARTA COPPA ITALIA DI FILA PER LA JUVENTUS

Sembrava la solita Juventus stanca di questo periodo ed è stata la solita Juventus che in pochi minuti ha acceso i suoi campioni e portato a casa la partita. L'ha fatto però in maniera travolgente andando a prendersi la quarta Coppa Italia di fila e quindi siglando praticamente il quarto double di fila. Nella ripresa la partita la sblocca Medhi Benatia con un bel colpo di testa a giro che beffa Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero poi compie una doppia clamorosa papera prima sul tiro di Douglas Costa che non trattiene e poi su un colpo di testa di Mandzukic che da' il via alla doppietta del difensore marocchino. C'è spazio anche per un'altra rete, ma stavolta è un autogol con Kalinic che devia nella sua porta un calcio d'angolo messo dentro da Miralem Pjanic.

