"Fumare è una scelta" / Muore per le sigarette, ma non ha diritto al risarcimento

"Fumare è una scelta" , muore per le sigarette ma non ha diritto al risarcimento. Questo non è previsto per il fumatore che si ammala di tumore, la sentenza arriva dalla Cassazione.

11 maggio 2018 Matteo Fantozzi

La vicenda legata al risarcimento mancato per un uomo morto per tumore ai polmoni, in seguito al fumo, ha stabilito un vero e proprio precedente tanto che la Cassazione con la sentenza numero 11272 ha sottolineato questo come una scelta libera. L'uomo deceduto aveva iniziato a fumare da giovanissimo per arrivare a consumare 2 pacchetti di Marlboro al giorno. Un vizio che era stato interrotto nel 2000 dopo la diagnosi del cancro ai polmoni. Questi però sottolineava come i produttori e i distributori delle sigarette Philip Morris Italia ed Eti fossero responsabili della sua patologia. Nell'accusa c'era il fatto che all'interno delle sigarette fosse contenuto una sostanza in grado di creare dipendenza mentale e fisica. Era stata chiamata in giudizio prima la Philip Morris Italia e poi Ministeri di Finanze e Salute. La famiglia aveva portato avanti la lotta dell'uomo dopo la sua morte arrivando fino a scontrarsi con la Cassazione.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Chi si ammala di tumore e poi muore se fumatore non ha diritto a nessun tipo di risarcimento né da parte del Monopolio di Stato nemmeno dalle multinazionali del tabacco. La sentenza che stabilisce questo arriva direttamente dalla Cassazione. La sentenza è la numero 11272 ed è stata depositata direttamente ieri quando è stato respinto il ricorso della famiglia di un fumatore che è deceduto a causa di un tumore ai polmoni. Dopo la Corte d'Appello anche il grado della Cassazione ha stabilito che il vizio del fumo viene considerato una scelta libera e attuata con la consapevolezza di quali danni possa creare nell'organismo. La famiglia dell'uomo deceduto è stata condannata a pagare ventimila euro di spese legali come si può leggere dalla sentenza definitiva. La decisione ha stabilito che la dannosità del fumo costituisce dato di comune esperienza, conosciuta addirittura dagli anni settanta.

