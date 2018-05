Alpini, Adunata Nazionale a Trento/ Attentati nella notte su linee ferroviarie: sospetti sui centri sociali

Trento, 92esima Adunata Nazionale degli Alpini: scontri e minacce dai Centri Sociali con sassate sui negozi. Due attentati incendiari contro le linee ferroviarie del Brennero

11 maggio 2018 Niccolò Magnani

Adunata Nazionale degli Alpini (LaPresse)

Alle ore 11 questa mattina scatta a Trento la 91esima Adunata Nazionale degli Alpini che durerà poi per tutto il weekend e si concluderà nella parata finale di domenica 13 maggio, sempre nella città trentina: esattamente come ogni volta da 91anni ad oggi le polemiche dietro all’adunata del corpo militare tra i più onorevoli e antichi al mondo non l’abbandonano mai. In particolar modo sono centri sociali, anarchici e galassia della sinistra estrema che vedono come il diavolo le adunate, le esercito e soprattutto gli Alpini e già da diversi giorni hanno iniziato a lanciare le controffensive su web e blog per invitare al boicottaggio dell’evento nazionale in cui sarà presente anche il Ministro della Difesa Roberta Pinotti. Quest’anno però è da registrare un’impennata dell’odio presente a Trento contro gli Alpini, visto che nella notte ben due attentati incendiari hanno colpito - per fortuna senza feriti - le linee ferroviarie del Brennero e della Valsugana con obiettivo neanche troppo mascherato dell’Adunata di questo weekend. Un tentativo di sabotaggio per i tantissimi Alpini che arriveranno a Trento oggi e nelle prossime ore: come riporta “Il Dolomiti” sulla linea del Brennero il sabotaggio è avvenuto all’altezza della località Sorni nel comune di Lavis, «sono state colpite due centraline elettroniche che regolano la distanza tra i convogli per evitare lo scontro tra i treni». Sulla Valsugana invece l’attentato è avvenuto contro le apparecchiature elettroniche nella galleria del comune di Civezzano.

SASSATE CONTRO LO STORE UFFICIALE DELL’ADUNATA

«Non ci fermano ottimo funzionamento delle previste procedure d’urgenza. Ringrazio personale e volontari. L’Adunata degli Alpini è e sarà una festa», commenta il governatore Ugo Rossi che assieme a Protezione Civile, Trenitalia e Forze dell’Ordine sono al lavoro per gestire l’emergenza di queste ultime ore. Molti i disagi sul traffico ferroviario con treni in ritardo e cancellati che mettono in difficoltà l’inizio dell’Adunata con i primi 60mila Alpini già previsti questa mattina. I sospetti sono ancora vaghi ma puntano sui centri sociali e sulle galassie della sinistra che da giorni urla al sabotaggio sul web contro l’Adunata: altri due episodi spiacevoli sono avvenuti nella notte e qui i centri sociali sono colpevoli al 100%. Cartelli contro gli Alpini all’ingresso della Facoltà di Sociologia a Trento - occupata per l’occasione - e sassate nella notte scagliate contro tre vetrine dell’«Adunata store», il negozio dedicato agli alpini in via Santissima Trinità. Mura vandalizzate con scritte ingiuriose contro gli Alpini e volantini distribuiti con quanto segue: «Tra 11 e il 13 maggio – si legge sulle pagine del blog ‘Romperelerighe‘ – si svolgerà l’annuale Adunata Nazionale degli alpini. Per chi non l’ha mai vissuta sono tre giorni in cui centinaia di migliaia di uomini ubriachi, maneschi e sessisti se ne vanno per le strade della città che subisce la loro calata». In tutto saranno circa 600mila gli Alpini ad arrivare a Trento e il timore di scontri e disagi nelle prossime ore, purtroppo, è molto alto.

