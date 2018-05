Bari, prostituzione minorile: tre arresti allo stadio San Nicola/ Un’inchiesta nata da Le Iene

Bari, prostituzione minorile: tre arresti allo stadio San Nicola. Un’inchiesta nata da Le Iene che ha portato alla luce un sistema di sfruttamento di bambini anche molto piccoli

Arrestate tre persone al San Nicola di Bari per prostituzione minorile

Tre arresti avvenuti nelle scorse ore in quel di Bari. Le forze dell’ordine hanno fermato tre persone che cercavano di avere dei rapporti sessuali con altrettante ragazzini/e, tutti minorenni. Le vittime venivano adescate tramite appositi canali presenti sui social network, mentre l’incontro si consumava quasi sempre nelle zone antistanti lo stadio San Nicola, nel capoluogo pugliese. I tre arrestati, il cui fermo è avvenuto questa mattina, hanno 46, 51 e 58 anni: i primi due sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre l’ultimo è finito in carcere. Il trio è residente in vari comuni della provincia barese, e risulta essere incensurato.

RAGAZZINI POVERISSIMI

I ragazzini (sesso maschile o femminile) che si prostituivano, erano quasi sempre provenienti da famiglie molto povere, che si prostituivano per portare a casa pochi spiccioli. Un fenomeno, quello della prostituzione minorile fuori dallo stadio San Nicola, che di certo non è nuovo. A portarlo alla luce per primi sono state Le Iene, con un servizio risalente al 9 marzo del 2017, in cui si mostravano appunto incontri nel parcheggio fra minori e vari adescatori. Grazie a quel servizio vennero arrestati due anziani lo scorso 13 aprile, colpevoli di aver avuto rapporti sessuali con un rom di 13 anni. Entrambi sono stati condannati con rito abbreviato. Le forze dell’ordine non hanno comunque intenzione di fermarsi, e le indagini coordinate alla Procura di Bari continueranno anche nei prossimi mesi, per cercare di sgominare in particolare i canali social con cui le vittime vengono adescate.

© Riproduzione Riservata.