SPRAY URTICANTE A SCUOLA: 17 STUDENTI IN OSPEDALE/ Bussolengo, 500 i coinvolti, identificato il responsabile

Bussolengo, spray urticante a scuola: 500 evacuati, 30 feriti. All'Istituto Marie Curie una bravata finita male, con uno studente che ha spruzzato lo spray nel condotto di areazione...

11 maggio 2018 - agg. 11 maggio 2018, 16.24 Davide Giancristofaro Alberti

L'Itc di Bussolengo

Negli ultimi tempi è diventato sempre più frequente l'impiego di spray urticanti da parte di giovanissimi, a scuola, per semplici bravate. Come spesso accade però, quelle bravate sono destinate a trasformarsi in episodi che talvolta sono stati definiti al pari del bullismo per via delle loro conseguenze. L'ultimo in termini temporali è avvenuto in un Istituto Tecnico di Bussolengo, in provincia di Verona, nella mattinata odierna quando uno studente, autore della "bravata", avrebbe spruzzato lo spray urticante all'interno dell'impianto di aerazione della scuola. Stando alle prime indiscrezioni riportate da Il Messaggero, pare che lo spray in questione fosse di quelli commerciali, quindi a bassa tossicità. Nonostante questo però, trenta studenti sono rimasti intossicati dalle esalazioni emesse dalla bomboletta e 17 di loro hanno necessitato delle cure presso gli ospedali di Bussolengo, Peschiera del Garda e al Policlinico di Verona. In tutto sono state 500 le persone coinvolte, tra studenti e professori, nella bravata del ragazzo responsabile, il quale sarebbe già stato individuato. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno già avviato le indagini per fare luce sull'esatta dinamica dell'accaduto che ovviamente non si esclude possa avere delle conseguenze anche sulla posizione dello studente. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

AL MARIE CURIE UNA BRAVATA FINITA MALE

Doveva essere una semplice bravata, ma come spesso succede, si è trasformata in qualcosa di ben più grave, sfiorando la tragedia. Presso l’Istituto tecnico Marie Curie di via Carlo Alberto dalla Chiesa inBussolengo (provincia di Verona), un alunno della quarta classe ha rubato una bomboletta di spray urticante al peperoncino della propria compagna di classe, spruzzandola poi nell’impianto di areazione. Il risultato, 500 fra studenti e professori evacuati per allarme sostanze chimiche, di cui 30 feriti. L’episodio si è verificato verso la fine delle lezione, alle ore 12:30 di oggi, e il responsabile si sarebbe difeso dicendo che credeva che fosse semplicemente deodorante, versione decisamente poco attendibile, anche perché una bomboletta di un deodorante è ben diversa esteticamente da quella di uno spray urticante.

17 RICOVERATI, NESSUNO IN GRAVI CONDIZIONI

Chiamati i soccorsi, come riporta l’edizione online de L’Arena, sono subito intervenuti i vigili del fuoco nonché i carabinieri e il 118, per prestare le prime cure mediche. Diciassette studenti sono stati ricoverati in ospedale per un principio di intossicazione, e sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità o malfunzionamenti. Nessuno studente è fortunatamente in gravi condizioni, e dei 17 “ospedalizzati”, 14 erano in codice giallo, e tre in codice verde. Se l’ipotesi della bravata venisse confermata, lo studente colpevole rischia di perdere l’anno, e non è da escludere anche una denuncia penale da parte dell’istituto: un semplice scherzo, avrà conseguenze decisamente serie per il malcapitato.

© Riproduzione Riservata.