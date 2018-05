Carrara, incidente alle Cave marmo Fantiscritti: morto operaio/ Ultime notizie, schiacciato da pala meccanica

Incidente mortale alle Cave del Marmo di Carrara nel bacino di Fantiscritti: operaio cavatore morto schiacciato da una pala meccanica. Ennesimo incidente sul lavoro, no altri feriti

11 maggio 2018

Cave di marmo a Carrara, panoramica (Foto Gallery: Cavedimarmocarrara.it)

Gravissimo incidente sul lavoro avvenuto alle Cave di Carrara questa mattina: un operaio cavatore è morto infatti poco fa schiacciato, pare dalle prime informazioni che emergono dai colleghi del Tirreno, sotto una pala meccanica presente all’interno di una delle cave di marmo più grande al mondo. L’incidente è avvenuto attorno alle ore 10 davanti allo sguardo attonito e sotto choc degli altri operai presentI: immediati i soccorsi da parte dei compagni di lavoro ed allertato subito l’elicosoccorso giunto in breve nella Cava Fiordichiara B, nel bacino di Fantiscritti. Purtroppo però non c’era più nulla da fare per l’operaio visto che il peso della pala e la probabile presenza di marmo sovrastante, ha reso impossibile salvare la vita allo sventurato cavatore di cui ancora non è emersa l’identità. L’elicottero ha fatto dunque ritorno alla base e i lavoratori hanno constatato immediato il decesso della giovane vita: sul posto oltre alle forze dell'ordine e il personale sanitario, anche il servizio Asl.

NON RISULTANO ALTRI FERITI

Non è ancora chiara la dinamica dell’ennesimo incidente sul lavoro, questa volta capitato nel paesaggio meraviglioso delle immense cave di marmo toscane: non è infatti chiaro dove fosse l’operaio al momento del gravissimo incidente, se si tratti di un suo errore o disattenzione o se invece sia capitato qualcosa di più grave con l’intervento errato di qualche suo compagno. Ciò che è certo è che in pochi secondi l’operaio è morto schiacciato dal peso enorme della pala meccanica, lasciando famiglia e compagni di lavoro di certo senza parole e con un dolore indicibile. Come spiega La Nazione, in un primo momento nei concitati attimi dei primi soccorsi sembrava che ci fossero anche alcuni feriti gravi; in realtà, dopo le verifiche non risultano altre persone coinvolte nell'incidente che vede dunque una vittima come bilancio tragico finale. Settimana orribile per le Cave dopo che giusto ieri nel bacino di Gioia era avvenuto un altro incidente dove un operaio aveva riportato un fortissimo trauma cranico in seguito ad un pezzo di roccia e marmo caduto in testa durante le prime ore di turno.

