Eurojackpot/ Estrazione n 19/2018: i numeri vincenti! (oggi, 11 maggio 2018)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 19/2018: numeri vincenti dell'11 maggio 2018, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

11 maggio 2018 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Il Jackpot più alto d'Europa è in palio stasera: il 5+2 di Eurojackpot vale infatti 65 milioni di euro! Questo gioco, in programma ogni venerdì, mette sempre in palio un montepremi milionario, ma stavolta la cifra per l'eventuale vincitore dell'estrazione di oggi, 11 maggio 2018, è davvero importante. Chi indovinerà i numeri vincenti della combinazione fortunata otterrà lo stellare jackpot milionario. Non si tratta di un premio come gli altri: è il più alto d'Europa. Non c'è altro gioco in Europa che mette in palio una somma così ricca. Se non soffrite di vertigini, allora potete mettervi a caccia dei numeri vincenti per diventare milionari. Del resto giocare ad Eurojackpot è molto semplice. Bisogna scegliere 5 numeri e 2 Euronumeri: indovinandoli tutti, si vince l'astronomico jackpot da 65 milioni di euro. Per sfidare la Fortuna con questo gioco servono solo due euro, in ricevitoria o online.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Siete pronti a raggiungere la vetta più alta d'Europa? Con Eurojackpot è possibile: oggi è in programma una nuova estrazione, e la speranza è che vada meglio rispetto all'appuntamento della settimana scorsa. In realtà non è andata affatto male venerdì scorso, anche se è mancato il 5+2. Sono state cinque le vincite realizzate per quanto riguarda il 5+1: ognuno dei fortunati ha vinto 392.271,40 euro. Sono cinque anche le schedine vincenti per quanto riguarda il 5+0, che in questo caso ha fruttato 138.448,70 euro. Però nessuna di queste giocate è stata fatta in Italia. Neppure quelle per il 4+2 che ha visto 54 schedine fortunate, ognuna da 4.273,10 euro. La vincita più alta realizzata in Italia è stata di 256,30 euro. Stasera dunque bisognerà fare meglio. Prima di far partire il conto alla rovescia, ricapitoliamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di venerdì scorso sono stati: 24-26-29-36-49, Euronumeri 3-6. E allora buona Fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

