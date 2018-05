Festa della Mamma 2018/ Frasi per auguri speciali alle “equilibriste” della nostra vita

Festa della Mamma 2018: frasi per auguri speciali alle “equilibriste” della nostra vita. Così le ha definite un rapporto di Save the Children sulle madri italiane.

11 maggio 2018 Silvana Palazzo

Festa della Mamma 2018

La Festa della Mamma è alle porte: le vetrine dei negozi sono ormai state addobbate con motivi floreali, cuori e messaggi dedicati alle madri. In Italia cade quest'anno il 13 maggio, la seconda domenica di questo mese. Nonostante gli italiani siano spesso tacciati di eccessivo attaccamento alle mamme, non hanno creato questa festa, ma l'hanno ereditata. Si tratta comunque di una delle ricorrenze più sentite in assoluto, infatti la ricerca del regalo è partita da giorni. I fiori restano uno dei doni più gettonati, ma insieme al regalo è importante scegliere una bella frase per alle mamme quanto ci tenete a loro. Se non volete cadere nelle solite frasi scontate, ecco qualche suggerimento per stupire le vostre mamme, anche via sms, Facebook o WhatsApp, visto che siamo nell'era dei social. «Tieni un capo del filo, con l'altro capo in mano io correrò nel mondo. E se dovessi perdermi, tu, mammina mia, tira» di Margaret Mazzantini in “Venuto al mondo” o «Nessun affetto nella vita uguaglia quello della madre» di Elsa Morante in “L'isola di Arturo”.

FESTA DELLA MAMMA 2018: IL RAPPORTO SAVE THE CHILDREN

Ci sono vari tipi di mamme, ma quelle italiane sono tutte “equilibriste”. Le ha definite così Save the Children in un rapporto diffuso in vista della prossima festa della mamma di domenica 13 maggio. Il quadro che emerge dai dati non è roseo: le madri italiane hanno sempre più difficoltà nel bilanciare i carichi familiari con la propria vita lavorativa. Non a caso le donne italiane decidono di diventare mamme più tardi e spesso rinunciano alla carriera professionale se devono scegliere tra lavoro e impegni familiai. In particolare, è più difficile essere mamme in Campania che nelle Province autonome di Bolzano e Treno. Il tasso di disoccupazione femminile, e in particolare delle madri, è tra i più alti dell'Unione europea. Nel mondo del lavoro si nascondono infatti discriminazioni radicati, forti squilibri nei carichi familiari tra madri e padri, oltre che difficoltà nel conciliare impegni domestici con il lavoro. La classifica italiana delle regioni “mother friendly” vede, appunto, le Province autonome di Bolzano e Trento rispettivamente al primo e secondo posto seguite da Valle D'Aosta (terzo), Emilia-Romagna (quarto).

