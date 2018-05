Grandi Navi Veloci, rubata cassaforte sulla Excelsior Genova-Palermo/ Maxi furto da migliaia di euro

Grandi Navi Veloci, rubata cassaforte sulla Excelsior Genova-Palermo: maxi furto da migliaia di euro. E' avvenuto nella giornata di ieri, durante la tratta fra la Liguria e la Sicilia

L'Excelsior della GNV su cui è avvenuto il furto - Youtube

Maxi furto avvenuto nelle scorse ore su un traghetto della flotta Grandi Navi Veloci. La rapina si è verificata sulla Excelsior mentre stava compiendo la tratta fra Genova e Palermo. Appena ha attraccato in Sicilia, attorno alle ore 19:00 di ieri sera, il personale di bordo ha allertato la polizia circa la sparizione della cassaforte presente sulla nave. Non si sa di preciso quanto ci fosse al suo interno, fatto sta che dovrebbero essere spariti migliaia di euro, soldi appartenenti alla stessa GNV. Una volta allertate, le forze dell’ordine hanno subito iniziato i controlli, avvalendosi anche dei filmati delle telecamere presenti a bordo, ma stando a quanto sottolineato dai colleghi di Genova24.it, la ricerca si sarebbe conclusa con un nulla di fatto.

LADRI MOLTO ABILI

I ladri devono aver agito in maniera impeccabile, riuscendo ad assicurarsi il bottino, ma soprattutto, a farlo uscire dalla nave indisturbati una volta giunta al porto di Palermo. Su questi traghetti capita spesso e volentieri che succedano dei furtarelli, soprattutto a bordo delle automobili trasportate, presenti in stiva, ma mai ci si era spinti fino a questo punto. Evidentemente la cassaforte è stata lasciata inspiegabilmente incustodita, e i ladri sapevano bene come muoversi, forse tramite la complicità di qualcuno del personale. Dopo un lungo controllo la nave è ripartita verso Genova, subendo ovviamente un forte ritardo.

