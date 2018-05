Modena, furti e rapine con auto rubate: presa baby gang/ Ultime notizie video: arrestati 5 minori nordafricani

Cinque minorenni tutti nordafricani sono stati fermati dalle forze di polizia di Modena: sono accusati di furti, scippi e altri reati, un fenomeno che colpisce la città emiliana

11 maggio 2018 Paolo Vites

Foto Pixabay

Non è la prima volta che a Modena si agisce contro cosiddette baby gang, era successo ad esempio lo scorso dicembre quando le forze dell'ordine avevano fermato un gruppo di tre ragazzini tra i 14 e i 17 anni specializzati in borseggio e furti nei parcheggi dei centri commerciali. Adesso la polizia di stato ha fermato cinque minorenni tutti di origine nord africana. Tre di loro sono in stato di custodia cautelare, gli altri due in carcere minorile. Il fenomeno delle baby gang era appunto seguito dalle forze dell'ordine di Modena in collaborazione con quelle di Ravenna e Faenza sin dall'ottobre dello scorso anno.

MODENA, FURTI E RAPINE CON AUTO RUBATE: PRESA BABY GANG

I cinque minorenni in particolare si erano specializzati in furti di macchine con le quali eseguivano scippi, furti e rapine ad anziani. Macchine che poi, dopo inseguimenti da parte della polizia, venivano abbandonati facendo perdere le tracce. Per identificare i cinque criminali minorenni si è fatto uso di immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, impronte digitali lasciate sulle vetture, esame dei tabulati telefonici. Non solo: la baby gang si era specializzata anche in furti all'interno di edifici pubblici quali scuole, palestre e ambulatori medici con anche lesioni personali alle persone in cui si imbattevano durante i furti. Per tre di loro è prevista la custodia cautelare in attesa di collocamento in comunità mentre gli altri due la custodia cautelare in istituto penale per minori.

© Riproduzione Riservata.