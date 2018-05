Morte Sana Cheema, indagate mamma e zia/ Pakistan scarcera zio, il padre “non ho confessato, è un incidente”

Sana Cheema, mistero sulla morte in Pakistan: indagate mamma e zia, lo zio scarcerato. Dubbi sulla confessione del padre: "non è vero, lei ha battuto la testa"

11 maggio 2018 Niccolò Magnani

Sana Cheema, ancora mistero sulla morte

I colpi di scena e le smentite, nel caso della povera Sana Cheema (uccisa in Pakistan perché, pare, diventata troppo “occidentale” tanto da rifiutare un matrimonio combinato in patria) si moltiplicano e si fondano anche sulla fatica ricerca di dati e fatti “incontrovertibili” nel difficile incrocio tra stampa e governo pakistano che non sempre “eccellono” nel fornire verità e correttezza. La notizia del giorno è l’indagine a carico anche della madre e della zia della 25enne bresciana: dopo l’arresto del padre (Mustafa Ghulam), del fratello (Adnan) e dello zio (Mazhar Iqbal) di Sana, ora la tragedia “familiare” si allarga e vede nel mirino della investigatori anche le altre due donne della famiglia. Lo spiega oggi il 'Giornale di Brescia' riportando che il capo della polizia locale, quando ha riferito della confessione del padre, ha comunicato che tra gli indagati ci sono appunto la mamma e la zia. A questo punto gli inquirenti hanno chiesto una proroga di altri 15 giorni sulle indagini in modo da avere tutti i risultati degli esami fatti sul corpo della giovane e bella ragazza bresciana, addirittura sepolta subito dopo la morte per provare a sfuggire alle indagini sulla sua scomparsa.

IL PADRE SI “RIMANGIA” LA CONFESSIONE

Intanto però lo zio paterno di Sana Cheema è stato scarcerato e per ora non viene considerato direttamente coinvolto nella morte - avvenuta per strangolamento e rottura dell’osso del collo - della nipote. Al momento i due diretti accusati di omicidio e occultamento di cadavere sono il padre e il fratello che l’avrebbero strangolata per “onore” e per imporle il rito delle nozze combinate. Resta però un mistero sulla confessione del padre: secondo gli inquirenti Mustafa Ghulam Cheema avrebbe confessato l’intero delitto “d’onore” già due giorni fa, mentre emergono voci discordanti che arrivano da una intervista riportata su Repubblica. «Non è vero che abbiamo confessato», avrebbe detto l’uomo che rischia la pena di morte assieme al figlio, «Se il referto dei medici legali dice che Sana aveva l'osso del collo rotto è perché deve aver battuto la testa contro il bordo del letto o il divano. Il padre della giovane ha poi sottolineato che «se le cose sono andate così è per il volere di Allah». I misteri restano e l’unico fatto per ora certo resta uno e uno solo: la morte di una giovane innocente, ingannata e brutalmente uccisa solo perché voleva vivere nella sua Brescia.

