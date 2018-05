Orecchio ''coltivato'' sul braccio / Soldatessa recupera l'organo facendolo crescere sull'arto

Orecchio ''coltivato'' sul braccio, soldatessa americana recupera l'organo perso in un incidente stradale due anni fa facendolo crescere sull'arto. Dopo l'intervento recupera anche l'udito.

11 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Orecchio ''coltivato'' sul braccio

La soldatessa Shumika Burrage ha subito un intervento davvero rivoluzionario, un nuovo orecchio infatti è stato ''coltivato" sul suo braccio. L'operazione è stata svolta al William Beaumont Army Medical Center in Texas precisamente a El Paso. Si tratta di una delle prime operazioni del genere svolte al mondo, un'altra venne effettuata nel 2012 alla Johns Hopkins University mentre altri esperimenti erano stati fatti in Cina. Come riportato dal Corriere della Sera, nella sua versione online, la soldatessa ha sottolineato: "Quando mi hanno proposto questa possibilità sono rimasta scioccata. All'inizio ero molto restia, ma poi ho pensato che sarebbe stato bello avere un orecchio nuovo e vero". Prelevando della cartilagine dalle costole era stato fatto ricrescere l'orecchio sotto l'avambraccio. La donna ha avuto la possibilità di recuperare oltre all'organo anche l'udito.

UN TRAGICO INCIDENTE

Un tragico incidente nel 2016 aveva portato la soldatessa americana a perdere l'orecchio. Si trovava in macchina con la cugina durante un periodo di congedo dal servizio quando esplose una ruota. All'epoca Shumika Burrage, così si chiama la donna, aveva appena diciannove anni ed era stata sbalzata fuori dall'abitacolo della vettura. L'impatto l'aveva portata ad accusare delle brutte ferite alla testa. Dopo mesi di riabilitazione riuscì a riprendersi completamente se non fosse per la perdita appunto dell'orecchio. Una situazione sicuramente sconvolgente anche per la sua professione visto che l'udito per un soldato può essere molto importante per ovvi motivi. La donna però non ha mai smesso di lottare, fino alla scoperta di questa possibilità piuttosto innovativa e di sicuro più estetica e funzionante di una classica protesi applicabile in situazioni come questa. Una scelta importante è stata quella di credere nei medici e lanciarsi in questa sperimentazione poi diventata di successo.

© Riproduzione Riservata.