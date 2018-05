Paolo Fox/ Oroscopo oggi 11 maggio 2018: Gemelli, momento in crescendo

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 maggio 2018. Previsioni segno per segno: momento in crescendo per i Gemelli, per il Leone weekend positivo per i sentimenti

11 maggio 2018 Fabio Belli

Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX, VENERDI' 11 MAGGIO

Le previsioni segno per segno dell'Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di venerdì 11 maggio 2018. Per i Gemelli in questo fine settimana vi sarà un buon recupero, dopo un inizio che è apparso al rallentatore e anche leggermente pesante. Avete un buon cielo che illumina le vostre relazioni. Per voi sono importanti i punti di riferimento sia in amore che in amicizia e per voi, come segno di aria, questi sono fondamentali. Per il Cancro fino a domenica sarà possibile che vi sia qualche momento in cui vivrete le cose che si presentano con una leggera tensione. Dovete attendere fino al 14 che è una data che prevede uno sblocco nella vostra realtà quotidiana. Celo molto positivo per i Pesci. Non siate pessimisti. State attenti al vostro stato fisico. Tutto quello che avete fatto sta mettendo in crisi la vostra energia. E' un momento in cui dovete pensare a voi.

AMORE AL TOP PER...

Per il Leone questo che si sta avvicinando è un fine settimana che si prospetta molto interessante per quanto riguarda i sentimenti. Però è fondamentale capire quale sia il vostro stato d'animo e la vostra propensione a dimostrarvi favorevole a qualcuno. Spesso infatti aspettate che le persone si facciano avanti. Se vi è una persona che vi interessa tra venerdì e domenica è il momento di esprimere le vostre emozioni. Per la Bilancia in questo periodo l'amore è vissuto in maniera più intensa. Se però intravedete qualcosa che non va entro il venti del mese potrete chiarire le situazioni. Per l'Acquario il weekend sarà molto favorevole all'amore, alle amicizie e agli incontri in generale.

LAVORO AL TOP PER...

Per il Sagittario questo è un fine settimana che porta una serie di emozioni in un periodo in cui vi siete concentrati principalmente solo sul lavoro e i soldi, mettendo da parte l'amore. Tra gli amici del Toro, qualcuno di voi si scoprirà rivoluzionario a fare delle scelte che forse prima non avrebbe mai fatto. Probabile ci sarà qualche discussione al lavoro. Vergine: quando organizzate un progetto siete molto critici anche con voi stessi. Se nella vostra vita sono presenti segni come Toro e Bilancia, vi aspettate anche molto di più. Chi tra i nati sotto il segno del Capricorno ha avuto un momento di difficoltà nei mesi precedenti ora potrà recuperare, con delle piccole e grandi soddisfazioni.

