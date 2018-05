Salerno, schiaffi e insulti ai bambini: maestra asilo sospesa/ Scuola Giffoni Valle Piana: “cretini e zozzoni”

Salerno, schiaffi e insulti ai bambini della scuola di Giffoni Valle Piana: maestra d'asilo sospesa per un anno, in classe li apostrofava "zozzoni, asini e cretini"

11 maggio 2018 Niccolò Magnani

Maestra sospesa per un anno a Salerno (LaPresse)

È stata sospesa per un anno la maestra che in classe dava tranquillamente e quotidianamente degli “zozzoni, cretini, asini” e quant’altro ai propri alunni. Avviene tutto in provincia di Salerno, nel comune di Giffoni Valle Piana (località Santa Caterina) dove una maestra della scuola d’infanzia del paese è stata beccata, dopo mesi di indagini e intercettazioni, a rivolgere insulti ai bimbi, oltre che schiaffeggiarli e terrorizzarli. Questo è stato stabilito dalle indagini e questo è stata la base per la decisione del gip di Salerno che su richiesta del procuratore Corrado Lembo ha firmato una ordinanza di sospensione dell’esercizio dell’ufficio di insegnante per la durata complessiva di un anno, notificata stamane dai Carabinieri alla giovane maestra campana. Tutto nacque con le denunce sporte da alcuni genitori della scuola di Giffoni Valle Piana: i bimbi avevano segnalato loro alcune comportamenti “strani” della maestra negli ultimi mesi in molte occasioni durante il normale orario scolastico.

LE INTERCETTAZIONI CHOC

Una volta verificati gli estremi per poter far partire le indagini e raccolte tutte le testimonianze, i Carabinieri hanno piazzato telecamere nascoste e “cimici” per poter intercettare cosa avveniva davvero in quelle classi durante il giorno: a quel punto la scoperta choc cui purtroppo molte volte assistiamo durante tante altre recenti segnalazioni in tutta Italia. Schiaffoni, pugni, orecchie e capelli tirati e tutto il campionario più ampio di insulti e ire contro i giovanissimi alunni. «Zozzosi, asini, scemi, cretini, cafoni» e molto altro ancora di poco ripetibile: il tutto con un comportamento anche fisicamente aggressivo e con pressioni psicologiche ulteriori sui bimbi attoniti in molti casi e disperati in altri. Secondo quanto spiegato dal gip nell’ordinanza, «la maestra in questione aveva generato un perdurante stato di ansia e paura nei bambini sia in quelli che subivano direttamente i maltrattamenti che negli altri che assistevano».

© Riproduzione Riservata.