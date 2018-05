San Gimignano, acido in faccia al futuro genero/ “Non devi sposare nostra figlia, vecchio!”: tutti italiani

San Gimignano, acido in faccia al futuro genero “Non devi sposare nostra figlia, vecchio!”: tutti italiani. E' accaduto nelle scorse settimane a Torino, in Piemonte: due arrestati

Acido in faccia al genero per non sposare la figlia

Una coppia di genitori ha perseguitato il proprio genero fino a gettargli dell’acido in faccia: obiettivo, "indurlo" a non sposare la propria figlia. I due fidanzati, lui di 28 anni più vecchio, erano perseguitati ormai da tempo dai genitori della ragazza, ma nelle scorse settimane la persecuzione ha subito un'escalation, con la tragica aggressione dell'acido: l’uomo ha riportato diverse ferite sul volto, salvando gli occhi solo grazie al fatto che portasse gli occhiali. I due volevano semplicemente sposarsi ma i genitori di lei non lo accettavano forse per la differenza di età, ed hanno quindi fatto tutto per persuaderli: macchina rigata, minacce, e un primo tentativo con l’acido durante il mese di febbraio non andato però a buon fine. A quel punto i due fidanzati hanno deciso di lasciare San Gimignano, in provincia di Firenze, per trasferirsi in Piemonte, a Torino, presso un indirizzo segreto.

LIBERI I DUE AGGRESSORI

Purtroppo però i genitori di lei gli hanno scoperti, e assumendo due malviventi, hanno compiuto il terribile gesto. L’aggressione è avvenuta il 19 aprile a scorso, e dopo accurate indagini i carabinieri sono risaliti alla terribile coppia che è stata poi arrestata questa settimana: il genitore della fidanzata aveva già precedenti penali, in carcere per omicidio. I due sposini sono stati trasferiti dalle autorità in una residenza protetta, con la speranza che ora possano vivere in santa pace. Non sono però ancora stati arrestati gli esecutori materiali del gesto, che sono spariti dopo il lancio dell’acido.

© Riproduzione Riservata.