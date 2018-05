Sciopero nazionale di portuali e marittimi/ A Genova giornata di tensione e disagi: rischio paralisi

Sciopero nazionale di portuali e marittimi, a Genova giornata di tensione e disagi: rischio paralisi quasi totale della circolazione del traffico complice anche una manifestazione

Si preannuncia una giornata di passione per Genova. Quest’oggi è stato indetto da Cgil, Cisl e Uil una giornata di sciopero nazionale da parte dei lavoratori portuali e marittimi, e nel capoluogo ligure c’è il forte rischio che si verifichi una paralisi del traffico. Visto il blocco dei lavori al porto, i 500 tir che sono arriveranno a Genova per scaricare/caricare le merci, saranno obbligati a sostare altrove, e di conseguenza la polizia locale e quella stradale si sono subito attrezzate dalle prime ore di questa mattina per smistare i mezzi pesanti sul lungomare Canepa, ma anche nelle vie Guido Rossa, 30 Giugno, Perlasca, Tea Benedetti. L’appello del Comune di Genova ai cittadini, è di usare il meno possibile i mezzi privati, facendo quindi affidamento sul sistema di trasporto pubblico, e di cercare di evitare le zone suddette, che ovviamente saranno quasi totalmente bloccate.

GIA’ DIVERSI MEZZI INCOLONNATI

Prevista inoltre una manifestazione che dovrebbe essere caratterizzata da un corteo di circa 500 persone, sul lungomare Canepa, via Milano e Stazione Marittima andando verso la prefettura, un’altra situazione che ovviamente creerà disagio al traffico cittadino. Ma perché questo sciopero? «Alla base dello sciopero - spiegano i sindacati - i casi di autoproduzione nelle operazioni portuali, a dispetto di quanto previsto dalla legge 84/94 sui porti, con conseguenti ricadute sul tema della sicurezza, gli atteggiamenti e le azioni delle singole Autorità di sistema portuale». Poco prima delle 8, come fanno sapere Primo Canale e il Secolo XIX, erano già diversi i mezzi pesanti incolonnati.

