Seriate, camion si ribalta sull’A4: autostrada chiusa e traffico in tilt, 7 km di coda sulla Milano-Brescia. E' successo questa mattina poco prima delle 08:30: grandi disagi

Camion ribaltato sull'Autostrada A4

Questa mattina si è verificato un incidente sull’autostrada A4, quella che attraversa tutto il nord Italia da Torino fino a Venezia. All’altezza di Seriate, in direzione Brescia, un camion che trasportava macchine da cantiere ha perso il controllo per cause ancora da accertare, ribaltandosi sulla carreggiata. Ferito in maniera lieve il conducente del mezzo pesante, ma il traffico ha subito un rallentamento pesante. Le autorità hanno disposto la chiusura del tratto che va da Seriate a Castegnato in entrambe le direzioni, per rimuovere il camion e rimettere in sicurezza la strada. Sul luogo sono subito intervenuti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia, e in contemporanea si sono create delle lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

IL COMUNICATO DI AUTOSTRADE

Il comunicato ufficiale della società Autostrade fa sapere: «Sulla A4 Milano-Brescia tra Seriate e Castegnato verso Brescia, è stata disposta la chiusura del tratto, il traffico non è più bloccato e ci sono 7 km di coda tra Palazzolo e Castegnato, per il ribaltamento di un camion con perdita del carico costituito da mezzi d’opera, avvenuto al km 208 alle ore 8 e 20». Le autorità consigliano di prendere la A58, proseguire sull’A35, e quindi rientrare in autostrada a Castegnato. Chiusi in entrata per tutte le direzioni i caselli di Grumello, Ponte Oglio, Palazzolo Rovato e Ospitaletto. Sul luogo dell’incidente vi sono anche le pattuglie della polizia stradale e i vigili del fuoco, e il traffico sta a poco a poco tornando alla normalità.

