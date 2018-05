SORRENTO, NO A UNIONI GAY NEL CHIOSTRO/ Il sindaco: “Non sono contro le unioni gay”

Sorrento, vietate unioni gay nel chiostro di San Francesco. Il sindaco: “È attiguo al monastero francescano”. La coppia protesta: “Non siamo in Vaticano”. Le ultime notizie

11 maggio 2018 - agg. 11 maggio 2018, 16.11 Silvana Palazzo

Sorrento, vietate unioni gay nel chiostro di San Francesco (Wikipedia)

Il chiostro di San Francesco a Sorrento è di proprietà comunale, quindi a tutti gli effetti possono essere celebrate anche le unioni civili, ma il sindaco Giuseppe Cuomo ha deciso di vietarle. Di conseguenza, una coppia gay ha dovuto cambiare location per le proprie nozze. Ma la decisione del primo cittadino non ha niente a che vedere con il fatto che i due promessi sposi siano omosessuali. «Non strumentalizzatela, perché non siamo contro le coppie gay», ha precisato ai microfoni di RaiNews24. Poi ha spiegato che «la legge prevede autonomia dei singoli comuni di organizzarsi». Da qui la libertà di scegliere che nessuna unione civile venga celebrata nel chiostro, attiguo al monastero francescano. Vale per «tutte le unioni civili. Potete chiedere ai francescani». La speranza di chi vuole celebrare la propria unione è che il prossimo sindaco non condivida la stessa decisione. «Se il prossimo sindaco vorrà cambiare la mia decisione, è libero di farlo», ha specificato Cuomo. (agg. di Silvana Palazzo)

SORRENTO, VIETATE UNIONI GAY NEL CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO

Niente unioni civili tra persone dello stesso sesso nel chiostro di San Francesco di Sorrento. La notizia, lanciata dall’Huffington Post, ha fatto subito il giro del paese e dei social. Il caso si è aperto quando Vincenzo D’Andrea e il compagno Beto, i due promessi sposi, hanno ricevuto tramite e-mail il diniego dall’ufficio preposto alle celebrazioni. Il sogno di Vincenzo, che voleva sposare il suo Beto in questo luogo magico, è naufragato per la risposta negativa del Comune. «Mi è crollato il mondo addosso, sono due anni che la legge Cirinnà ha stabilito uguaglianza tra i cittadini e mi sono molto meravigliato che una città internazionale come Sorrento possa avere queste riserve», ha commentato D’Andrea, che proprio sui social ha riscontrato la solidarietà di chi è a favore del suo matrimonio. Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha chiarito subito il suo punto di vista: «Abbiamo detto no perché, anche se il chiostro di San Francesco è di proprietà del comune, è attiguo al monastero francescano e non mi è sembrato opportuno celebrare questo tipo di unione».

“È ATTIGUO AL MONASTERO FRANCESCANO”

I due promessi sposi di Sorrento non possono unirsi in matrimonio nel chiostro di San Francesco, ma il Comune ha reso disponibili per loro altri luoghi, come il Museo Correale, Villa Fiorentino e il comune stesso. Vincenzo D’Andrea però non ci sta e spiega il suo disappunto e rivendica gli stessi diritti degli altri cittadini: «Il comune di Sorrento fa parte dello Stato italiano e non del Vaticano. C'eravamo informati prima, lì si celebrano tantissimi matrimoni civili e non religiosi, perché a noi è stato vietato?». La risposta del sindaco è stata giudicata da D’Andrea di «basso profilo», quindi ha colto l’occasione per chiedere «uguaglianza». L’uomo ha poi annunciato che sposerà il compagno, Heriberto Vasquez Ciro detto Beto, a Villa Fondi, ma ha denunciato l’accaduto all’Arcigay di Napoli per proseguire la battaglia per altri. La data del matrimonio è fissata per il 25 luglio a Piano di Sorrento.

