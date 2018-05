Tiziano Renzi accusato di emissione di fatture false/ Pm di Firenze: rinvio a giudizio per genitori di Matteo

Tiziano Renzi accusato di emissione di fatture false. Pm di Firenze: rinvio a giudizio per genitori di Matteo. Nel mirino degli inquirenti un assegno del valore di 200mila euro

Chiesto il processo per i genitori di Matteo Renzi - LaPresse

E’ stato chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell’ex premier e segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi. I due sono accusati di aver emesso delle fatture false attraverso l’azienda di famiglia Eventi 6 e la Party Srl, riguardante l’affare degli outlet del gruppo Kering (Gucci). I pm fiorentini Christine von Borries e Luca Turco hanno chiesto il processo anche all’ex socio dei genitori di Renzi, Luigi Dagostino, che deve rispondere delle stesse accuse più di un’altra truffa, come sottolineato da Il Fatto Quotidiano. Nel mirino degli inquirenti c’è un assegno da 200mila euro ricevuto nell’estate del 2015, da due società con a capo proprio Renzi senior.

LA SCOPERTA A FINE 2017

Pare che tale fattura sia stata emessa per uno studio di fattibilità di un’area food nei pressi del The Mall di Leccio Reggello, che però non sarebbe mai stato effettuato. Dagostino ha quindi permesso ai genitori di Matteo Renzi di ottenere un ingiusto profitto, ai danni della società che ha effettuato il pagamento, la Tramor, amministrata prima del passaggio a Kering, dallo stesso Dagostino. Tale magheggio è venuto alla luce a fine del 2017, quando il nuovo ad ha modificato la dichiarazione dei redditi del 2015, dopo aver individuato una fattura «non supportata da adeguata documentazione, dato che non rinveniva né il contratto di affidamento a tale società né lo studio di fattibilità menzionato».

© Riproduzione Riservata.