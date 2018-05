Assisi, Angela Merkel riceve la Lampada della Pace di San Francesco/ “Pacifica convivenza dei popoli”

Assisi, Angela Merkel riceve la Lampada della Pace di San Francesco: “Pacifica convivenza dei popoli”. La cancellerie tedesca insignita quest'oggi dell'ambizioso riconoscimento

Angela Merkel ad Assisi per la Lampada della Pace - Twitter

La Cancelleria tedesca Angela Merkel ha ricevuto ad Assisi, nella splendida basilica in onore di San Francesco, la Lampada della Pace. Il primo esponente della Germania è stato insignito di questo riconoscimento per «la sua opera di conciliazione in favore della pacifica convivenza dei popoli». A consegnare alla Merkel l’ambito riconoscimento, come sottolineato dai colleghi di Rai News, i frati del Sacro Convento, attraverso una cerimonia in cui vi era presente anche il presidente della Colombia, il premio Nobel per la pace Juan Manuel Santos, colui che ha ricevuto la Lampada l’anno scorso. Padre Enzo Fortunato, direttore della salaa stampa della Basilica, ha ammesso: «Nel periodo più difficile e doloroso della migrazione biblica del popolo siriano, ha aperto le frontiere con coraggio e determinazione, sfidando anche l'opinione pubblica».

I VINCITORI DEL RICONOSCIMENTO

All’evento ha preso parte anche il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, che più tardi incontrerà la Merkel nonché il presidente colombiano. Nel corso della sua storia la Lampada è finita in mani prestigiose, come ad esempio il Dalai Lama, alcuni papi e l’ex presidente dell’Unione Sovietica, Mikhail Gorbaciov, tutte personalità che si sono distinte nel campo della pace. La Cancelleria tedesca sarà protagonista di una giornata molto intensa, ricca di appuntamenti, come ad esempio l’incontro con 300 giovani provenienti da diversi 37 paesi, fra cui alcuni profughi scampati alla guerra in Siria e in Libia, che rivolgeranno le proprie domande alla tedesca e a Santos. Presente anche l’ex Premier Romano Prodi.

© Riproduzione Riservata.