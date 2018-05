PARIGI ATTENTATO: ACCOLTELLA PASSANTI E URLA ALLAH AKBAR/ Video ultime notizie: un morto, terrorista ucciso

Attentato Parigi, accoltella passanti: morti e feriti. Ultime notizie: assalitore ucciso, paura terrorismo. Non è ancora stato rivelato il profilo dell'attentatore, né le ragioni del gesto

12 maggio 2018 - agg. 12 maggio 2018, 23.51 Silvana Palazzo

Attentato Parigi, accoltella passanti (Foto: LaPresse)

Il terrore è tornato a Parigi: un uomo ha accoltellato i passanti in pieno centro, a due passi dall'Opéra. Secondo le prime informazioni arrivate dalla Francia, avrebbe urlato «Allah Akbar» mentre aggrediva a caso chiunque gli capitasse a tiro. Il particolare è stato riportato da Radio Europe 1. Le persone colpite, stando all'ultimo bilancio, sono cinque, tra cui una donna che è morta. Due persone invece sono in gravi condizioni, mentre altre due sono ferite in modo più leggero. Altre quattro persone sono state coinvolte, ma per loro le conseguenze sono soprattutto psicologiche e infatti sono sotto choc. I primi video che circolano sui social mostrano un fuggi fuggi generale, tra grida di panico e gente che si stende a terra. Ci sono poi passanti che si sono rifugiati nei ristoranti, urlando che fuori c'era un uomo col coltello insanguinato che inseguiva tutti. La prefettura comunque ha confermato che la situazione è tornata sotto controllo. (agg. di Silvana Palazzo)

ASSALITORE UCCISO, È TERRORISMO?

Torna la paura terrorismo in Francia: un uomo ha aggredito alcuni passanti a coltellate a Parigi ed è stato poi ucciso dalla polizia. L'aggressione è avvenuta nella zona dell'Opéra, più precisamente in rue Monsigny. Secondo i media francesi una delle persone colpite sarebbe morta, mentre i feriti sarebbero otto, due dei quali in gravi condizioni. I poliziotti avevano provato a fermare l'attentatore con una pistola taser, senza riuscirvi, quindi hanno aperto il fuoco e l'hanno ucciso: è stato visto infatti cadere a terra privo di vita. Al momento non sono state rese note le motivazioni del terribile gesto, tantomeno il profilo dell'attentatore. Il pubblico ministero di Parigi sta comunque seguendo da vicino la situazione: è previsto più tardi un punto stampa nel quartier generale della polizia di Parigi. Un aggressione choc avvenuta attorno all'ora di cena nel secondo arrondissement. Armato di coltello ha aggredito all'improvviso - e pare anche a caso - i passanti. L'aggressore correva come un matto per le strade del centro, particolarmente affollate di turisti e parigini, che soprattutto in primavera amano uscire al sabato sera.

ATTENTATO PARIGI, ACCOLTELLA PASSANTI: MORTI E FERITI

Sangue per le strade di Parigi. Un uomo ha pugnalato diverse persone vicino al Teatro Opéra, nel secondo arrondissement della capitale francese. L'attacco ha avuto luogo nei pressi di Saint-Augustin Street, conosciuta per i suoi numerosi ristoranti. Diversi video sui social network mostrano le persone che fuggono per le strade del quartiere. «Poco prima delle 21, abbiamo visto persone che si precipitavano all'interno del ristorante urlando che un uomo era fuori con un coltello. La gente si gettava per terra in preda al panico», racconta un testimone a Le Parisien. «Cinque minuti dopo, c'è stato un secondo movimento di folla. Alcuni clienti hanno bloccato la porta del ristorante, avevano paura che l'assalitore sarebbe entrato. Poi la situazione si è calmata». Su Twitter il ministro degli Interni Gérard Collomb ha elogiato «il sangue freddo e la reattività delle forze di polizia che hanno neutralizzato l'aggressore. Il mio primo pensiero va alle vittime di questo atto odioso».

Paris Terror Attack:

- At least 2 dead, including attacker, after man stabs multiple people in Paris

- 8 wounded, including 2 people who are in critical condition

- Witnesses say that the attacker yelled "Allahu Akbar"

- Police shot the attacker deadpic.twitter.com/d07CIa4D5S — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 12 maggio 2018

