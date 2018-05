Catanzaro, ritrovati in mare i corpi dei due ragazzi dispersi/ I fratelli volevano recuperare il pallone

Catanzaro, ritrovati in mare i corpi dei due ragazzi dispersi: i fratelli, originari del Gambia, volevano recuperare il pallone finito in acqua, poi la tragedia

Le ricerche a Catanzaro poi la tragica scoperta - Vigili del Fuoco

Sono stati ritrovati, purtroppo senza vita, i due ragazzi di Catanzaro che ieri si erano dispersi in mare. Entrambi 25enni, i due giovani fratelli originari del Gambia, sono stati recuperati all’alba dopo l’allarme scattato nella serata di ieri. Subito sono partiti i soccorsi, con l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, quindi le squadre da terra dei pompieri, mezzi navali della Capitaneria di porto, Carabinieri, Polizia e personale del 118 e un elicottero della Protezione Civile. I due sono morti affogati al largo di Catanzaro Lido, dopo che entrambi si erano tuffati in acqua per recuperare il pallone con cui stavano giocando.

I DUE STAVANO GIOCANDO IN SPIAGGIA CON LA PALLA

Stando alle ricostruzioni riportate da La Gazzetta del Sud, poco dopo le ore 17:00 di ieri, i due fratelli stavano giocando sulla spiaggia, quando il pallone è appunto finito in mare. Uno dei due è quindi corso in acqua per recuperarlo, per poi sparire poco dopo complice le forti correnti. A quel punto è entrato in mare anche l’altro fratello, sparendo a sua volta. Le ricerche sono proseguite per tutta la serata di ieri, prima di interrompersi di notte e riprendere questa mattina presto, quando è stata effettuata la tragica scoperta. Resta da capire se la morte sia sopraggiunta per via del mare "forte", o perchè i due non erano capaci di nuotare, e sono quindi stati risucchiati dalla corrente.

