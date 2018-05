Festa della Mamma 2018/ Frasi di auguri, immagini, idee regalo, 13 maggio: da Sofocle al Papa Buono

Festa della Mamma 2018: le migliori frasi d'auguri per la ricorrenza della domenica. Modi originale per esprimere a una madre, amato punto di riferimento, tutto il proprio affetto

12 maggio 2018 Fabio Belli

Auguri per la festa della mamma

Le mamme sono il punto di riferimento di tutta una vita, e il giorno della Festa della Mamma, previsto quest'anno per domenica 13 maggio, è sicuramente un momento di condivisione ma anche di ringraziamento. Per un figlio o una figlia, è importante trovare la frase giusta da dedicare alla propria madre, da scrivere anche in un biglietto d'auguri, oppure dedicandola a voce o con un messaggino da trovare al risveglio. Dalle frasi più semplici, come “Un piccolo pensiero per dimostrarti il più grande amore che provo. Auguri mamma”, a "Potrei rinunciare a tutto, ma non al tuo sorriso. Auguri mamma" fino a quelle più elaborate come: “Alla mia mamma che sa fare della vita, con tutte le sue imperfezioni, un mondo di gioia e di serenità. Buona festa della mamma, con tanto affetto”.

FESTA DELLA MAMMA 2018, LE CITAZIONI DEI GRANDI SCRITTORI

Ma c'è anche la possibilità di affidarsi a citazioni llustri, di grandi scrittori e artisti che hanno fatto la storia, per dedicare un pensiero speciale nel giorno della Festa della Mamma. Possiamo citare Sigmund Freud, padre della psicanalisi: "Non scorderò mai mia madre perché fu lei a piantare e nutrire i primi semi del bene dentro di me." Ma anche un immortale filosofo greco come Sofocle: "La madre ha inventato l’amore sulla terra." Oppure ricordare il grande Papa Giovanni Paolo XXIII, "Una buona madre vale cento maestri", disse il Papa Buono. O anche affidarsi a una citazione particolarmente colta, come quella di Edwin Chapin: "Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l'eroismo dell'amore materno." Insomma, le parole non mancano, l'importante è condividere l'amore per la mamma che accomuna tutti, nel passato, nel presente e nel futuro.

