Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto, 10eLotto del 12 maggio: i numeri vincenti! Video (conc 57/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 12 maggio: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.57/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di oggi premieranno migliaia e migliaia di giocatori in attesa di scoprire i nuovi numeri vincenti. Gli appassionati della Sisal hanno già completato le operazioni necessarie per partecipare al concorso, dalle combinazioni scelte per tentare la fortuna fino allo spazio in cui assisteranno all'annuncio dei numeri vincenti. Premi compresi, almeno per quanto riguarda l'appuntamento precedente, dove il primo posto in classifica ha visto salire sul podio le vincite del 10eLotto. Il premio più alto di entrambi i giochi è stato infatti del cugino del Lotto, con un bottino da 100 mila euro registrato in provincia di Crotone, a Cirò Marina, grazie ad un 9 con opzione Doppio Oro e modalità frequente. 50 mila euro in provincia di Taranto, a Martina Franca, grazie ad un 9 con ozione Oro, mentre 20 mila euro per il fortunello della provincia di Benevento, di Sant'Agata de' Goti. Anche il Lotto ha distribuito premi significativi ai propri vincitori, a partire dal più fortunato di Roma che ha realizzato 31.500 euro con un terno secco sulla ruota capitolina. La provincia di Milano, Cassina de' Pecchi, ha invece registrato una vincita che supera i 9 mila euro, mentre la provincia di Pisa ha conquistato più di 8 mila euro grazie ad un vincitore di Cascina.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Sempre più ricco il Jackpot del SuperEnalotto: il montepremi avrà un valore di 33,5 milioni di euro per l'estrazione di questa sera. Il bottino aumenta ad ogni concorso in cui la sestina vincente registra la propria assenza, ma non bisogna di certo dimenticare anche le altre quote in palio dalla Sisal. L'ultima estrazione ha premiato in particolare tre giocatori che con il 5 hanno sfiorato un bottino da 56 mila euro, a cui si aggiungono cinque appassionati che hanno superato quota 43 mila euro grazie al 4+. Improvvisa salita del premio del 3+ rispetto agli appuntamenti precedenti, con un premio da 3.547 euro assegnato ad 81 vincitori. Sale anche il 4: il premio vinto da 399 giocatori è stato di 437,88 euro. Anche le quote più piccole della classifica, premi standard esclusi, hanno subito una piccola impennata. Il 3 ha infatti raggiunto 35,47 euro ed ha premiato 14.535 giocatori, mentre i 6,74 euro del 2 sono stati indovinati da 235.011 appassionati. Per quanto riguarda le quote standard, il 2+ ha assegnato i suoi 100 euro a 1.311 vincitori, mentre 9.407 giocatori hanno centrato l'1+ e si sono portati a casa 10 euro a testa. 24.127 appassionati infine hanno realizzato i 5 euro abbinati come sempre alla quota più piccola dei SuperStar, lo 0+.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Stiamo per conoscere i numeri vincenti del Lotto di oggi! Tutti i giocatori stanno già prendendo posizione per assistere alla nuova estrazione senza fastidiosi disturbi e interruzioni. Altri invece sono in lotta contro il tempo per arrivare in ricevitoria prima della chiusura, per non perdere l'opportunità di partecipare al concorso di oggi. La fretta potrebbe però aver giocato un brutto scherzo a chi si ricorderà solo all'ultimo minuto di aver dimenticato a casa il foglietto con i numeri vincenti da giocare: come riuscire a non perdere la gara per conquistare i premi della Sisal? Naturalmente ci pensa la nostra Rubrica, che ha stretto un accordo con la smorfia napoletana per estrarre dalla news di oggi i numeri da giocare. Parliamo di arte, orologi e creazioni originali. Un artista conosciuto con il nome di Frisk_P ha di certo attirato l'attenzione mondiale grazie agli orologi steampunk che ha ideato con tanto di funzionamento. Orologi da polso che di certo non si trovano con tanta semplicità e realizzati grazie all'uso di una stampante 3D. Dalla tastiera musicale al braccialetto con elica che riproduce l'orario corrente. Vediamo i numeri rilevati dalla smorfia: abbiamo l'orologio, 2, l'artista, 81, la funzione, 24, l'orario, 3, e la creazione, 66. Come Numero Oro scegliamo invece la sorpresa, 70.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Si rimette in palio il Jackpot del SuperEnalotto, per l'ultimo concorso di questa settimana. Anche per questo gli appassionati sono ancora più determinati a raggiungere la meta finale, nella speranza di poter trascorrere il week end nel migliore dei modi. Non si tratta ovviamente di conquistare solo il podio delle vincite, dato che molti giocatori sono disposti anche ad indovinare le quote subito successive. Per tutti rimane però il problema di individuare un'iniziativa con cui inaugurare la propria vincita, una piccola spesa che possa rendere ancora più reale il traguardo appena raggiunto. Anche oggi KickStarter è stato messo al vaglio dalla nostra Rubrica per individuare il progetto che vogliamo proporvi, da sfruttare in caso di vincita. Molti appassionati di palestra, fitness e sport in generale sono dotati di dispositivi in grado di misurare frequenza cardiaca, calorie consumate e molto altro ancora, ma tanti vorrebbero in realtà avere un personal trainer che li guidi durante l'allenamento. Ed è in questo quadro che si mette in evidenza RocketBody, il primo dispositivo al mondo in grado di sostituire un allenatore personale. Totalmente indossabile e in grado di individuare tramite l'analisi di diversi parametri quale sia l'azione migliore da compiere minuto dopo minuto. Il workout in questo modo potrà diventare davvero efficiente, grazie ad una valutazione del periodo di lavoro e di compensazione. L'idea ha già conquistato una grande fetta di utenti, dato che il goal è già stato raddoppiato. L'asta però concluderà i battenti solo fra 19 giorni: sarete fra i vincitori che sfrutteranno questa iniziativa?

© Riproduzione Riservata.