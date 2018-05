NO IVA DA UNIEURO/ Sconti e riduzioni del 22% online e nei negozi: condizioni promozione e limitazioni

Grandi sconti da Unieuro in questo fine settimana: con Seghiamo l'Iva verrà applicata una riduzione del 22% sui prezzi. Le condizioni e le limitazioni della promozione

12 maggio 2018 Bruno Zampetti

Unieuro no Iva

UNIEURO, SEGHIAMO L’IVA: SCONTI DEL 22%

Grandi sconti da Unieuro in questo fine settimana. La catena di negozi specializzati in elettronica offre infatti una riduzione del 22%, con lo slogan “Seghiamo l’Iva”. Solo il 12 e il 13 maggio, con una spesa minima di 299 euro, verrà quindi applicato questo sconto. Da tenere presente, però, che ci sono alcune limitazioni. Anzitutto sono esclusi dalla promozione i prodotti Apple iPhone, i prodotti a marchio Tre, i droni DJI, i pellet, i servizi, le ricariche telefoniche, le estensioni di garanzia, i libri, le demo unit, le gift card, le carte prepagate, gli abbonamenti, tutti i prodotti della categoria games e anche quelli che sono presenti nel volantino in corso e nello speciale “Goditi il tuo tempo!”. Inoltre, lo sconto è fruibile solo sui prodotti disponibili. Pertanto le scorte sono terminate non si può comunque approfittare del prezzo speciale per poi avere fisicamente il prodotto una volta disponibile. Infine, sono esclusi gli ordini effettuati sul sito listanozze.unieuro.it.

UNIEURO, ESEMPI DI PREZZI SCONTATI

La promozione è fruibile anche online (solo con consegna a domicilio) e per chi ha acquistato prima di oggi, con il ritiro del prodotto in negozio nelle giornate di promozione, non si vedrà applicato alcuno sconto. Sul sito di Unieuro vengono anche presentate alcune offerte in evidenza, come un tv Samsung 55 pollici 4K a meno di 860 euro anziché 1.099. Oppure una lavastoviglie Bosch a libera installazione per 14 coperti, classe energetica A+++ a 700,44 euro anziché 898. Per quanto riguarda l’informatica, un Lenovo Ideapad costa meno di 470 euro anziché 600. Oppure uno smartphone Huawei P10 anziché 349 euro può essere acquistato a 272,22 euro. È bene verificare, nel caso ci si voglia recare in un punto vendita Unieuro, se questo aderisce all’iniziativa. Cliccando qui è possibile vedere l’elenco aggiornato. Inoltre, è bene studiarsi anche il volantino delle promozioni, in quanto, come detto sopra, i prodotti presenti non subiscono alcun taglio di prezzo rispetto a quello già considerato scontato.

