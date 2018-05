Palermo, madre e figlia morte investite da un pirata della strada al Brancaccio/ Rintracciato il guidatore

Una madre e sua figlia sono morte nella serata di ieri a Palermo. Annamaria La Mantia di anni 62, e la figlia, Angela Merenda, di 42 anni, sono state investite alle ore 23:00 di ieri sera da un pirata della strada. L’incidente è avvenuto in via Fichidindia nel quartiere Brancaccio del capoluogo siciliano, e l’autore del terribile gesto, a bordo di una Fiat Punto, è tutt’ora ricercato. Le due vittime, entrambe residenti in via San Ciro, stavano attraversando la strada quando è appunto sopraggiunta l’auto che le ha investite: le due donne sono rimaste sull’asfalto ferite gravemente senza che nessuno le soccorresse, fino a che è giunta da quelle parti una pattuglia dei carabinieri che ha subito allertato i soccorsi: due ambulanze del 118 sono piombate sul posto, ed hanno subito tentato di rianimare la madre, la più grave delle due.

RINTRACCIATO NELLA NOTTE L’AUTORE DEL GESTO

Niente da fare però per la donna di 62 anni, morta sul posto dopo le gravi ferite riportate, mentre la figlia è perita poche ore il suo arrivo presso l’ospedale Civico. Subito è partita la caccia all’uomo, che è stato rintracciato nella notte dai carabinieri: l'autore del folle gesto è stato quindi portato in caserma dove è stato interrogato, ed ora dovrà rispondere delle accuse gravissime di omicidio stradale ed omissione di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti dell’infortunistica stradale che hanno subito effettuato i necessari rilievi, mentre la Fiat Punto del “killer” è stata posta sotto sequestro.

