Piano di Coreglia, 26enne muore scontrandosi con l’auto dell’amico/ Incidente finisce in tragedia a Lucca

Piano di Coreglia, 26enne muore scontrandosi con l’auto dell’amico. Incidente finisce in tragedia in provincia di Lucca, dopo che un meccanico in sella alla moto è finito contro una Punto

Una vera e propria tragedia quanto accaduto nella serata di ieri, venerdì 12 maggio, dalle parti di Lucca, precisamente a Piano di Coreglia. Un giovane ragazzo di appena 26 anni si è scontrato in sella alla sua moto contro un’auto, perdendo la vita. Il destino ha voluto che sull’automobile, fatale per la vittima, viaggiasse un grande amico della stessa. A dare la notizia sono diversi quotidiani della zona, a comincia da il Tirreno, che riporta la dinamica dell’incidente. Rudy Biagioni, così si chiamava il giovane scomparso, stava percorrendo poco dopo le ore 20:00 la via Nazionale a Piano di Coreglia quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con la Fiat Punto che sopraggiungeva in quegli istanti in direzione opposta. Il guidatore dell’automobile, una volta fermatosi per soccorrere il ferito, ha fatto la straziante scoperta: quel motociclista ormai in fin di vita era un suo grande amico.

RUDY E’ MORTO SUL COLPO

Il 34enne della Fiat Punto ha subito chiamato i soccorsi del 118, quindi il disperato intervento dei medici, la corsa verso l’ospedale dell’ambulanza Misericordia di Gallicano e dell'auto medica, ma ormai non vi era più nulla da fare: fatale è stato infatti l’impatto con l’auto, e Rudy è praticamente morto sul colpo. Biagioni era molto conosciuto nella zona, vista la sua grande passione per le motociclette e gli scooter, e proprio in sella ad una due ruote, un’Aprilia 850, ha smesso di vivere come forse avrebbe voluto, ma la sua vita si è interrotta troppo prematuramante e con ancora tante cose da fare. Il guidatore dell’auto, ricoverato al Pronto Soccorso con lievi ferite, è stato sottoposto come da prassi ai test delle droghe e dell’alcol: i carabinieri stanno indagando per ricostruire l’episodio.

