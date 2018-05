Roma, apre la stazione San Giovanni della Metro C dopo 7 anni/ La sindaca Raggi la inaugura da sola

Roma, apre la stazione San Giovanni della Metro C dopo 7 anni. La sindaca Raggi la inaugura da sola visto che non si sono presentati il presidente della Regione, Zingaretti, e Delrio

Il Sindaco di Roma, Virginia Raggi - LaPresse

E’ stata inaugurata quest’oggi, attorno alle ore 12:00, la stazione San Giovanni della Metro Linea C di Roma. Dopo sette anni fra ritardi, beghe politiche e reperti archeologici rinvenuti che ne hanno bloccato i lavori, apre finalmente quella che è già stata ribattezza l’archeo-stazione. Al suo interno, troveremo infatti collocati i vari reperti di cui sopra, esposti in bella vista nel luogo in cui gli scavi li hanno portati alla luce. Presente all’inaugurazione, come non poteva essere altrimenti, anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che ha appunto tagliato il nastro della stazione museo. Il primo cittadino è stato però lasciato “solo”, visto che erano diverse le personalità annunciate per il grande evento, ma che hanno dato forfeit.

ASSENTI ZINGARETTI E DELRIO

Non si è visto, ad esempio, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (dalla Regione sono stati stanziati oltre 250 milioni di euro per la realizzazione della stazione). Assente anche Graziano Delrio, il ministro dei trasporti (forse uscente, visto che sta nascendo il nuovo Governo), che ha finanziato per ben il 70% la stessa Linea C della Metro. Secondo quanto scrive La Repubblica, nella sua edizione online, pare che entrambi abbiano rifiutato per via di alcuni impegni già in agenda, avendo ricevuto l’invito solamente nella giornata di giovedì, due giorni prima il grande appuntamento. A molti, però, questa assenza è apparsa come una sorta di sgarbo istituzionale, una vera e propria mossa politica. Grazie alla nuova stazione, la Linea C della Metro raggiunge quota 22 fermate, per un tracciato di 19 chilometri che collega la periferia est di Roma al centro della città.

