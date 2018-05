TRENORD/ Schiaffi e spintoni a capotreno. A Milano Greco Pirelli treno preso a sassate

12 maggio 2018 Bruno Zampetti

TRENORD, AGGREDITA CAPOTRENO

Un nuovo episodio di aggressione ai danni di un capotreno di Trenord si è verificato stamane, intorno alle 8:20 all’altezza di Carimate sulla linea Milano-Como San Giovanni. A essere aggredita una donna, che aveva chiesto a un passeggero di mostrarle il biglietto. L’uomo, che a quanto riporta l’Ansa, è stato indicato come un sudamericano, ha schiaffeggiato e spintonato la donna La corsa è stata quindi interrotta e il treno non è nemmeno arrivato a destinazione. Il segretario metropolitano del Pd Pietro Bussolati ha commentato l’episodio con queste parole: “AAA cercasi l'assessore ai Trasporti, Claudia Terzi. Gravissimo il silenzio di fronte all'ennesima aggressione su un convoglio di Trenord avvenuta questa mattina”. Solo ieri, ricorda il sito del Corriere della Sera un controllore era stato preso a pugni a Lambrugo da quattro uomini che erano stati rimproverati in quanto impedivano la chiusura delle porte del treno.

TRENORD, SASSI CONTRO TRENO A MILANO GRECO

Ancora prima dell’episodio sul treno Milano-Como, un convoglio che sarebbe dovuto partire dalla stazione Greco di Milano alle 5:52 è stato oggetto di lancio di sassi mentre il personale stava effettuando delle prove prima delle partenza. Secondo quanto riporta Rainews, sarebbe stato un extracomunitario il protagonista del gesto. Fortunatamente nessuna delle persone al lavoro è rimasta ferita, ma ci sono fotografie che mostrano i finestrini del locomotore infranti. Sembra che non sia la prima volta che i treni diventano bersagli del lancio di sassi. Il sito del Corriere della Sera spiega infatti che a marzo c’erano stati altri casi di sassaiole, sempre nei pressi della Stazione Greco. La corsa prevista questa mattina per Brescia è stata comunque cancellata.

