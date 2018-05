Torino, muore mentre spazzola il gatto/ 38enne madre di 5 figli stroncata da un attacco allergico

Torino, muore mentre spazzola il gatto 38enne madre di 5 figli, stroncata da un attacco allergico. E' accaduto a La Loggia, un comune in provincia del capoluogo piemontese

Daniela Tornincasa in uno scatto pubblicato su Facebook

Morire per aver spazzolato il gatto. E’ questa la tragica fine di Daniela Tornincasa, 38enne che viveva a La Loggia, comune in provincia di Torino. La donna stava appunto spazzolando il gatto di casa, molto probabilmente per toglierli i peli in eccesso nel periodo di cambio della muta, quando ha avuto una fortissima reazione allergica. Questo pomeriggio si trovava nella sua abitazione in compagnia del marito e dei cinque figli, quando si è sentita male all’improvviso, quasi come una crisi d’asma. Una volta accortasi di quello che stava per succedere, la donna ha subito chiesto aiuto al marito, che ha provato a soccorrerla anche perché era a conoscenza del problema della moglie e sapeva come intervenire.

NON ERA LA PRIMA VOLTA CHE SUCCEDEVA MA…

L’uomo le ha quindi praticato una iniezione antiallergica, ma non è bastata, e la donna è morta poco dopo. Il marito ha provato a chiamare i soccorsi, ma quando sono arrivati nell’abitazione dei coniugi, per Daniela non c’era già più nulla da fare. Sul luogo del decesso sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale incaricato dalla procura, che dopo aver esaminato il corpo ha confermato i sintomi di un fortissimo attacco allergico. Daniele lavorava come postina, era molto conosciuta in paese, mentre il compagno è un tassista. Non era la prima volta che subiva questi attacchi di asma: solo l’autopsia stabilirà le reali cause del decesso della povera donna.

© Riproduzione Riservata.