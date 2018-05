Usa, bombardieri russi Tupolev Tu-95 intercettati vicino all’Alaska/ Due F-22 americani li scortano

Clima da Guerra Fredda dopo la notizia emersa nelle ultime ore, che vede due bombardieri strategici russi aver sconfinato in territorio americano. Per la precisione, due mostruosi Tupolev Tu-95 Bear, sono stati intercettati al largo dell’Alaska: immediato il decollo di due caccia americani F-22, che hanno scortato i due aerei russi fino a che non ha lasciato la loro zona di competenza. A riferirlo è stato Andrew Hennessy, maggiore canadese nonché portavoce del Norad, North American Aerospace Defense Command, il Comando di difesa aerospaziale del Nord America: «Verso le 10 (le ore 16:00 in Italia, ndr) di ieri due caccia Norad F-22 con base in Alaska – spiega - hanno intercettato e identificato visivamente due aerei bombardieri a lungo raggio Tupolev Tu-95 Bear che volavano nella zona di identificazione della difesa aerea attorno alla costa occidentale dell'Alaska, a nord del Isole Aleutine».

SCORTATI FINO ALLE ISOLE ALEUTINE

I due aerei russi non sono mai entrati tecnicamente nello spazio americano, ma hanno comunque compiuto un volo molto vicino agli Stati Uniti, e ciò non accadeva da più di un anno, precisamente dal 3 maggio del 2017. Hennessy ha quindi aggiunto e concluso: «Gli aerei russi sono stati intercettati e monitorati dagli F-22 fino a quando hanno lasciato la Zona di identificazione aerea (Adiz) lungo la catena delle Isole Aleutine diretti a ovest». Lo spazio aereo americano riferito alla costa occidentale dell’Alaska si estende per circa 320 chilometri.

