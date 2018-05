Baggio, la denuncia: “Mi hanno violentata”/ Milano, 37enne aggredita sulla bici e stuprata da due uomini

37enne violentata a Baggio, periferia di Milano

Una donna di 37 anni sarebbe stata violentata da due uomini nelle scorse ore a Baggio, periferia ovest di Milano, e quartiere non proprio vip. Il fatto risalirebbe alla mattina presto di ieri, attorno alle ore 6:00, quando la vittima, mentre era in giro in bicicletta, sarebbe stata aggredita da due uomini scesi da un’auto che l’avrebbero poi violentata in un anfratto. «Due persone mi hanno buttato a terra e hannoabusato di me», la denuncia al 118 attorno alle ore 7:30 di ieri. Stando a quanto raccolto dal quotidiano IlGiorno, la 37enne avrebbe conclamati problemi di tossicodipendenza, nonché due figli piccoli attualmente affidati ad una comunità per minori. Una volta chiamati i soccorsi è stata trasportata alla clinica Mangiagalli presso la struttura specializzata antiviolenza, dove ha ricevuto supporto medico e psicologico.

INDAGANO I CARABINIERI

La donna è però giunta in ospedale sotto effetto di stupefacenti, e dopo aver tentato di farsi male tagliandosi le braccia e i polsi, se l’è presa con il personale medico: la 37enne è stata quindi sedata e ricoverata nel reparto psichiatria. Sulla vicenda sta indagando il corpo dei carabinieri della Compagnia Porta Magenta, coordinati dal capitano Fabio Manzo, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto, provando anche a capire cosa ci facesse la stessa in giro all’alba in bicicletta in zona Baggio. Inoltre, non è stata fornita una descrizione dettagliata dei due aggressori, forse proprio per lo stato psichico alterato della vittima, causa assunzione di droghe.

